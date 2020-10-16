Главные новости дня: 15 октября

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Главные новости дня: 15 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 15 октября.

Опубликована финальная двадцатка претендентов на премию Golden Boy 2020.

Россия может принять часть игр групповой стадии Евро-2021 (U21).

"Бавария" прошла во второй раунд Кубка Германии, разгромив клуб из 5-го дивизиона.

"Спартак" объявил о переходе Виктора Мозеса.

Роман Нойштедтер вернулся в "Динамо".

"Динамо" может приобрести экс-игрока "МЮ" Гильермо Варелу.

Павел Погребняк и "Урал" договорились о контракте.

Франк де Бур повторил антирекорд 96-летней давности в сборной Нидерландов.

Экономист оценил финансовое состояние "Барселоны".

Пауло Дибала может перейти в "Челси".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Бавария" прошла во второй раунд Кубка Германии, разгромив клуб из 5-го дивизиона

"Бавария" прошла во второй раунд Кубка Германии, разгромив клуб из 5-го дивизиона

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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