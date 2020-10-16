Главные новости дня: 15 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 15 октября.

Опубликована финальная двадцатка претендентов на премию Golden Boy 2020.

Россия может принять часть игр групповой стадии Евро-2021 (U21).

"Бавария" прошла во второй раунд Кубка Германии, разгромив клуб из 5-го дивизиона.

"Спартак" объявил о переходе Виктора Мозеса.

Роман Нойштедтер вернулся в "Динамо".

"Динамо" может приобрести экс-игрока "МЮ" Гильермо Варелу.

Павел Погребняк и "Урал" договорились о контракте.

Франк де Бур повторил антирекорд 96-летней давности в сборной Нидерландов.

Экономист оценил финансовое состояние "Барселоны".

Пауло Дибала может перейти в "Челси".

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