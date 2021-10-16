Главные новости дня: 15 октября

Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 октября.

Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен".

"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ.

Зидан ответил на предложение возглавить "Ньюкасл".

Джордан Ларссон высказался о своей неудачной игре в этом сезоне.

Названы 20 претендентов на молодежный "Золотой мяч".

Акинфеев рассказал, почему он не перешел в клуб из Европы.

УЕФА может изменить правило офсайда из-за резонансного гола Мбаппе.

Стало известно, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

"22 титула за 10 лет": Бартомеу рассказал о спортивных результатах "Барселоны" при его правлении.

Венгер объяснил свою идею проведения Чемпионата Мира каждые два года.

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