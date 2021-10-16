Главные новости дня: 15 октября
Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 октября.
Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен".
"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ.
Зидан ответил на предложение возглавить "Ньюкасл".
Джордан Ларссон высказался о своей неудачной игре в этом сезоне.
Названы 20 претендентов на молодежный "Золотой мяч".
Акинфеев рассказал, почему он не перешел в клуб из Европы.
УЕФА может изменить правило офсайда из-за резонансного гола Мбаппе.
Стало известно, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
"22 титула за 10 лет": Бартомеу рассказал о спортивных результатах "Барселоны" при его правлении.
Венгер объяснил свою идею проведения Чемпионата Мира каждые два года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18