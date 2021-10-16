Главные новости дня: 15 октября

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Главные новости дня: 15 октябряФото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 октября.

Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен".

"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ.

Зидан ответил на предложение возглавить "Ньюкасл".

Джордан Ларссон высказался о своей неудачной игре в этом сезоне.

Названы 20 претендентов на молодежный "Золотой мяч".

Акинфеев рассказал, почему он не перешел в клуб из Европы.

УЕФА может изменить правило офсайда из-за резонансного гола Мбаппе.

Стало известно, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

"22 титула за 10 лет": Бартомеу рассказал о спортивных результатах "Барселоны" при его правлении.

Венгер объяснил свою идею проведения Чемпионата Мира каждые два года.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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