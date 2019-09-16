Главные новости дня: 15 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 сентября.

В чемпионате состоялись два матча с участием команд, входящих в лидирующую группу. "Краснодар" победил "Крылья Советов" и вышел на первое место в Российской Премьер-Лиге. ЦСКА добился победы над "Тамбовом". Армейцы одержали третью победу подряд и вошли в топ-3 в РПЛ.

В английской Премьер-лиге "Арсенал" вел с преимуществом в два мяча в матче с "Уотфордом", но не сумел удержать победный счет.

В итальянской Серии А "Милан" с трудом победил "Верону", "Рома" справилась с "Сассуоло". Один из голов в составе "волков" забил Генрих Мхитарян.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вновь не сумел победить. В этот раз монегаски проиграли "Марселю", хотя вели по ходу матча с преимуществом в два мяча.

"Реал" готовит еще одну крупную трансферную кампанию. На новых игроков может быть выделено более 400 миллионов евро.

"Реал" и "Барселона" намерены переманить главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может перебраться в МЛС. Его отец уже провел переговоры с клубом Бекхэма.

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