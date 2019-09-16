Главные новости дня: 15 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 сентября.
В чемпионате состоялись два матча с участием команд, входящих в лидирующую группу. "Краснодар" победил "Крылья Советов" и вышел на первое место в Российской Премьер-Лиге. ЦСКА добился победы над "Тамбовом". Армейцы одержали третью победу подряд и вошли в топ-3 в РПЛ.
В английской Премьер-лиге "Арсенал" вел с преимуществом в два мяча в матче с "Уотфордом", но не сумел удержать победный счет.
В итальянской Серии А "Милан" с трудом победил "Верону", "Рома" справилась с "Сассуоло". Один из голов в составе "волков" забил Генрих Мхитарян.
"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вновь не сумел победить. В этот раз монегаски проиграли "Марселю", хотя вели по ходу матча с преимуществом в два мяча.
"Реал" готовит еще одну крупную трансферную кампанию. На новых игроков может быть выделено более 400 миллионов евро.
"Реал" и "Барселона" намерены переманить главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может перебраться в МЛС. Его отец уже провел переговоры с клубом Бекхэма.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1