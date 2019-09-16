Главные новости дня: 15 сентября

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Главные новости дня: 15 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 15 сентября.

В чемпионате состоялись два матча с участием команд, входящих в лидирующую группу. "Краснодар" победил "Крылья Советов" и вышел на первое место в Российской Премьер-Лиге. ЦСКА добился победы над "Тамбовом". Армейцы одержали третью победу подряд и вошли в топ-3 в РПЛ.

В английской Премьер-лиге "Арсенал" вел с преимуществом в два мяча в матче с "Уотфордом", но не сумел удержать победный счет.

В итальянской Серии А "Милан" с трудом победил "Верону", "Рома" справилась с "Сассуоло". Один из голов в составе "волков" забил Генрих Мхитарян.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вновь не сумел победить. В этот раз монегаски проиграли "Марселю", хотя вели по ходу матча с преимуществом в два мяча.

"Реал" готовит еще одну крупную трансферную кампанию. На новых игроков может быть выделено более 400 миллионов евро.

"Реал" и "Барселона" намерены переманить главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может перебраться в МЛС. Его отец уже провел переговоры с клубом Бекхэма.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Монако" Головина проиграл "Марселю", ведя 2:0 в середине первого тайма

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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