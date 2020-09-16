Главные новости дня: 15 сентября

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Главные новости дня: 15 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 сентября.

В матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов ПАОК сыграет с российским "Краснодаром".

Суарес в нынешнее трансферное окно не сможет перейти в "Ювентус".

Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ через год.

ПАОК обыграл "Бенфику" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Киевское "Динамо" победило АЗ в матче отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри".

Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом".

Урош Спайич перешел из "Краснодара" в голландский топ-клуб.

Джанаев, Марио Фернандес и Мостовой - в сборной 7-го тура РПЛ по версии Opta.

Marca: Видаль расторг контракт с "Барселоной".

Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым.

Бэйл готов покинуть "Реал"

Форвард "Рубина" Игнатьев попал в ДТП.

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"Астон Вилла" обыграла "Бертон Альбион", "Борнмут" по пенальти переиграл "Кристал Пэлас" и другие итоги матчей Кубка Англии

"Астон Вилла" обыграла "Бертон Альбион", "Борнмут" по пенальти переиграл "Кристал Пэлас" и другие итоги матчей Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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