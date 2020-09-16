Главные новости дня: 15 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 сентября.
В матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов ПАОК сыграет с российским "Краснодаром".
Суарес в нынешнее трансферное окно не сможет перейти в "Ювентус".
Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ через год.
ПАОК обыграл "Бенфику" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Киевское "Динамо" победило АЗ в матче отборочного раунда Лиги Чемпионов.
Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри".
Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом".
Урош Спайич перешел из "Краснодара" в голландский топ-клуб.
Джанаев, Марио Фернандес и Мостовой - в сборной 7-го тура РПЛ по версии Opta.
Marca: Видаль расторг контракт с "Барселоной".
Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым.
Бэйл готов покинуть "Реал"
Форвард "Рубина" Игнатьев попал в ДТП.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Краснодар" поспорит с ПАОКом за выход в группу Лиги Чемпионов
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ПАОК обыграл "Бенфику" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
Киевское "Динамо" победило АЗ в матче отборочного раунда Лиги Чемпионов
-
Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри"
-
Трансфер Суареса в "Ювентус" сорвался. Футболист не успеет оформить необходимые документы
Лента новостей
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Главные новости дня: 15 сентября
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Экс-главный тренер "Локомотива" Игнатьев высказался о трансферной политике клуба
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Маслов высказался о поражении "Спартака" в матче с ЦСКА
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Восстановление Головина идет по плану. В скором времени игрок приступит к беговой дорожке
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"Астон Вилла" обыграла "Бертон Альбион", "Борнмут" по пенальти переиграл "Кристал Пэлас" и другие итоги матчей Кубка Англии
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Два игрока БАТЭ заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы
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"Монпелье" обыграл "Лион" в перенесенном матче 1-го тура Лиги 1
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Луческу прокомментировал победу "Динамо" Киев в матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ
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Алаба высказался о продлении контракта с "Баварией"
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1
"Гент" обыграл "Рапид" и встретится с киевским "Динамо" за право остаться в Лиге Чемпионов
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Агент Бэйла подтвердил, что "Реал" ведет переговоры с "Тоттенхэмом" о переходе игрока
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1
Шупо-Мотинг не хочет продлить контракт с ПСЖ
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"Краснодар" поспорит с ПАОКом за выход в группу Лиги Чемпионов
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1
ПАОК обыграл "Бенфику" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
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Евсеев оценил игру Кругового в матче "Зенит" - "Арсенал"
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1
Коста и Ариас вернулись в общую группу "Атлетико" после излечения от коронавируса
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1
Ракитич помог "Севилье" обыграть "Леванте" в товарищеском матче
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Киевское "Динамо" победило АЗ в матче отборочного раунда Лиги Чемпионов
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1
В "Роторе" новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
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Президент "Лиона" отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Депаю
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20