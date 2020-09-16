Главные новости дня: 15 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 15 сентября.

В матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов ПАОК сыграет с российским "Краснодаром".

Суарес в нынешнее трансферное окно не сможет перейти в "Ювентус".

Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ через год.

ПАОК обыграл "Бенфику" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Киевское "Динамо" победило АЗ в матче отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри".

Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом".

Урош Спайич перешел из "Краснодара" в голландский топ-клуб.

Джанаев, Марио Фернандес и Мостовой - в сборной 7-го тура РПЛ по версии Opta.

Marca: Видаль расторг контракт с "Барселоной".

Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым.

Бэйл готов покинуть "Реал"

Форвард "Рубина" Игнатьев попал в ДТП.

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