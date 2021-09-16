Главные новости дня: 15 сентября
Фото: твиттер "Спартака"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 сентября.
"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы.
"Шахтер" проиграл "Шерифу" в матче Лиги Чемпионов.
"Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" в матче с 9 голами.
"Ливерпуль" одолел "Милан" в матче Лиги Чемпионов.
"Реал" вырвал победу над "Интером".
ПСЖ не смог обыграть "Брюгге".
"Аякс" разгромил "Спортинг" в матче Лиги Чемпионов.
Будущее Рональда Кумана в "Барселоне" находится под вопросом.
Андрей Шевченко может возглавить клуб МЛС.
В "Барселоне" началась эпидемия травм.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ПСЖ не смог обыграть "Брюгге"
-
"Реал" вырвал победу над "Интером"
-
"Ливерпуль" одолел "Милан" в матче Лиги Чемпионов
-
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18