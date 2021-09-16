Главные новости дня: 15 сентября

Фото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 сентября.

"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы.

"Шахтер" проиграл "Шерифу" в матче Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" в матче с 9 голами.

"Ливерпуль" одолел "Милан" в матче Лиги Чемпионов.

"Реал" вырвал победу над "Интером".

ПСЖ не смог обыграть "Брюгге".

"Аякс" разгромил "Спортинг" в матче Лиги Чемпионов.

Будущее Рональда Кумана в "Барселоне" находится под вопросом.

Андрей Шевченко может возглавить клуб МЛС.

В "Барселоне" началась эпидемия травм.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru