Главные новости дня: 15 сентября

Теги спартак москваманчестер ситиливерпульреал мадридшахтер донецкпсжбарселонарональд куман

Главные новости дня: 15 сентябряФото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 сентября.

"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы.

"Шахтер" проиграл "Шерифу" в матче Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" в матче с 9 голами.

"Ливерпуль" одолел "Милан" в матче Лиги Чемпионов.

"Реал" вырвал победу над "Интером".

ПСЖ не смог обыграть "Брюгге".

"Аякс" разгромил "Спортинг" в матче Лиги Чемпионов.

Будущее Рональда Кумана в "Барселоне" находится под вопросом.

Андрей Шевченко может возглавить клуб МЛС.

В "Барселоне" началась эпидемия травм.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голевая феерия в Манчестере, успехи "Ливерпуля" и "Реала", неудачи ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 15 сентября

Голевая феерия в Манчестере, успехи "Ливерпуля" и "Реала", неудачи ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 15 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов