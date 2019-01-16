Главные новости дня: 15 января

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Главные новости дня: 15 января

Soccernews.ru выделяет главные футбольные события 15 января.

В Кубке Испании путевки в четвертьфинал завоевали "Валенсия", которая обыграла "Спортинг", а также "Хетафе", одолевший "Вильярреал".

В Кубке Англии в следующий раунд прошли "Ньюкасл", "Шрусбери" и "Шеффилд Уэнсдэй".

Филиппе Коутиньо пока не думает об уходе из "Барселоны", несмотря на потерю места в основном составе.

"Барселона" ищет замену Муниру Эль-Хаддади и рассматривает кандидатуры Кристиана Стуани и Оливье Жиру.

Легендарный чешский голкипер Петр Чех объявил о завершении карьеры.

Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал обвинения Криштиану Роналду в изнасиловании.

Кшиштоф Пентек, которым интересуется "Реал", скорее всего, перейдет в "Милан".

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен хочет перейти в "Реал" и английский клуб готов снизить цену на футболиста.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Валенсия" завоевала путевку в четвертьфинал Кубка Испании

"Валенсия" завоевала путевку в четвертьфинал Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
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