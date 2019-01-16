Главные новости дня: 15 января

Soccernews.ru выделяет главные футбольные события 15 января.

В Кубке Испании путевки в четвертьфинал завоевали "Валенсия", которая обыграла "Спортинг", а также "Хетафе", одолевший "Вильярреал".

В Кубке Англии в следующий раунд прошли "Ньюкасл", "Шрусбери" и "Шеффилд Уэнсдэй".

Филиппе Коутиньо пока не думает об уходе из "Барселоны", несмотря на потерю места в основном составе.

"Барселона" ищет замену Муниру Эль-Хаддади и рассматривает кандидатуры Кристиана Стуани и Оливье Жиру.

Легендарный чешский голкипер Петр Чех объявил о завершении карьеры.

Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал обвинения Криштиану Роналду в изнасиловании.

Кшиштоф Пентек, которым интересуется "Реал", скорее всего, перейдет в "Милан".

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен хочет перейти в "Реал" и английский клуб готов снизить цену на футболиста.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru