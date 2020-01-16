Главные новости дня: 15 января

Теги станислав черчесовманчестер юнайтедювентусжан-клер тодибо

Главные новости дня: 15 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 января.

"Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" пробились в 1/16 финала Кубка Англии.

"Ювентус" разгромил "Удинезе" в матче Кубка Италии.

"Милан" разгромил СПАЛ в 1/8 финала Кубка Италии.

"Монако" с Головиным разгромно проиграл ПСЖ.

"Спартак" вернул тренера, с которым стал чемпионом России в 2017 году.

"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша.

"Шальке" арендовал Жан-Клера Тодибо у "Барселоны".

"Краснодар" отправил своего хавбека в аренду в МЛС.

Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко.

Криштиану Роналду включен в состав символической сборной года УЕФА.

ЦСКА выиграл борьбу за Александра Соболева.

РФС договорился со Станиславом Черчесовым о продлении контракта.

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"Монако" с Головиным разгромно проиграл ПСЖ

"Монако" с Головиным разгромно проиграл ПСЖ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 47
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Уотфорд Уотфорд 22 22
18 Астон Вилла Астон Вилла 22 21
19 Борнмут Борнмут 22 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
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