Главные новости дня: 15 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 15 января.

"Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" пробились в 1/16 финала Кубка Англии.

"Ювентус" разгромил "Удинезе" в матче Кубка Италии.

"Милан" разгромил СПАЛ в 1/8 финала Кубка Италии.

"Монако" с Головиным разгромно проиграл ПСЖ.

"Спартак" вернул тренера, с которым стал чемпионом России в 2017 году.

"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша.

"Шальке" арендовал Жан-Клера Тодибо у "Барселоны".

"Краснодар" отправил своего хавбека в аренду в МЛС.

Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко.

Криштиану Роналду включен в состав символической сборной года УЕФА.

ЦСКА выиграл борьбу за Александра Соболева.

РФС договорился со Станиславом Черчесовым о продлении контракта.

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