Главные новости дня: 15 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 января.
"Лацио" разгромил "Рому" в римском дерби.
Уэйн Руни официально завершил карьеру.
Руни стал полноценным главным тренером "Дерби Каунти".
"Локомотив" договорился о покупке защитника "Бордо".
Артем Дзюба и Андрей Лунев заболели коронавирусом.
Йоахим Лёв - лучший тренер десятилетия в сборных, Шевченко - 17-й.
"Барселона" определилась с предварительной датой выборов президента.
Лионель Месси рискует пропустить ещё три матча "Барселоны".
Марио Манджукич отказал трём российским клубам ради "Милана".
"Барселона" почти согласовала первый зимний трансфер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18