Главные новости дня: 15 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 января.

"Лацио" разгромил "Рому" в римском дерби.

Уэйн Руни официально завершил карьеру.

Руни стал полноценным главным тренером "Дерби Каунти".

"Локомотив" договорился о покупке защитника "Бордо".

Артем Дзюба и Андрей Лунев заболели коронавирусом.

Йоахим Лёв - лучший тренер десятилетия в сборных, Шевченко - 17-й.

"Барселона" определилась с предварительной датой выборов президента.

Лионель Месси рискует пропустить ещё три матча "Барселоны".

Марио Манджукич отказал трём российским клубам ради "Милана".

"Барселона" почти согласовала первый зимний трансфер.

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