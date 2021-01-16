Главные новости дня: 15 января

Теги лациолионель мессиуэйн рунилокомотив москваартём дзюба

Главные новости дня: 15 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 15 января.

"Лацио" разгромил "Рому" в римском дерби.

Уэйн Руни официально завершил карьеру.

Руни стал полноценным главным тренером "Дерби Каунти".

"Локомотив" договорился о покупке защитника "Бордо".

Артем Дзюба и Андрей Лунев заболели коронавирусом.

Йоахим Лёв - лучший тренер десятилетия в сборных, Шевченко - 17-й.

"Барселона" определилась с предварительной датой выборов президента.

Лионель Месси рискует пропустить ещё три матча "Барселоны".

Марио Манджукич отказал трём российским клубам ради "Милана".

"Барселона" почти согласовала первый зимний трансфер.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лёв - лучший тренер десятилетия в сборных, Шевченко - 17-й

Лёв - лучший тренер десятилетия в сборных, Шевченко - 17-й

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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