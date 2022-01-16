Главные новости дня: 15 января
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 15 января.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" обыграл "Челси", а "Манчестер Юнайтед" не смог победить "Астон Виллу".
В чемпионате Франции ПСЖ переиграл "Брест".
В чемпионате Германии "Бавария" разнесла "Кельн", а Роберт Левандовски отметился хет-триком.
В чемпионате Италии "Ювентус" добился победы над "Удинезе".
Результаты Кубка Африки от 15 января.
"Дженоа" объявила об отставке главного тренера команды Андрея Шевченко.
"Аталанта" получила три предложения по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука, но, скорее всего, он перейдет в "Дженоа".
Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените".
Главный тренер "Барселоны" Хави пригрозил нападающему команды Усману Дембеле.
Новым главным тренером сборной Польши может стать Андрей Шевченко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18