Главные новости дня: 16 апреля

Теги аяксбарселонаювентусманчестер юнайтедлионель месси

Главные новости дня: 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, в мире футбола главным событием стало то, что "Аякс" добился волевой победы над "Ювентусом", а дубль Месси помог "Барселоне" обыграть "Манчестер Юнайтед". Победители вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

"Аякс" в нынешнем сезоне забил 155-й гол и повторил рекорд клуба.

"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена.

FA выдвинула обвинения Полу Скоулзу за ставки на матчи.

ПСЖ отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.

При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги.

"Кардифф" проинформировал ФИФА, что не собирается платить за трансфер погибшего Салы.

Принят закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020.

Известная певица посвятила песню "Спартаку": яркое видео.

"Реал" согласовал спонсорский контракт на 1,5 миллиарда евро.

В суде сообщили характер повреждений Гайсина, который пострадал от Кокорина и Мамаева.

Зидан намерен избавиться от пяти игроков "Реала".

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 33 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
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