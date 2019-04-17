Главные новости дня: 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, в мире футбола главным событием стало то, что "Аякс" добился волевой победы над "Ювентусом", а дубль Месси помог "Барселоне" обыграть "Манчестер Юнайтед". Победители вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

"Аякс" в нынешнем сезоне забил 155-й гол и повторил рекорд клуба.

"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена.

FA выдвинула обвинения Полу Скоулзу за ставки на матчи.

ПСЖ отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.

При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги.

"Кардифф" проинформировал ФИФА, что не собирается платить за трансфер погибшего Салы.

Принят закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020.

Известная певица посвятила песню "Спартаку": яркое видео.

"Реал" согласовал спонсорский контракт на 1,5 миллиарда евро.

В суде сообщили характер повреждений Гайсина, который пострадал от Кокорина и Мамаева.

Зидан намерен избавиться от пяти игроков "Реала".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru