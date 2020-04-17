Главные новости дня: 16 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 апреля.
Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа.
Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020.
РФС выплатил арбитрам РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май.
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон.
Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
"Тоттенхэм" может заработать рекордную сумму на продаже названия стадиона.
"Краснодар" пытается добиться отсрочки введения нового лимита на легионеров.
"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов.
Четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.
Названа предполагаемая сумма трансфера Антона Зиньковского в "Зенит".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Футболисты "Арсенала" все-таки согласятся на сокращение зарплат
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"Краснодар" пытается добиться отсрочки введения нового лимита на легионеров
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"Реал" показал вид "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции
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Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа
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Медведев заявил, что "Зенит" не будет вести переговоров по трансферам до окончания сезона
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Главные новости дня: 16 апреля
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"Ньюкасл" хочет вернуть Бенитеса
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"Тоттенхэм" просит Почеттино согласится на сокращение зарплаты
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Кержаков рассказал, почему в свое время отказался от перехода в ПСЖ
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Коста отработает контракт с "Атлетико" до конца
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"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов
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1
В Италии надеются возобновить тренировки команд с 4 мая
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Агент Гурцкая рассказал о планах "Краснодара" арендовать Икарди
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Стало известно, чем Смолов в основном занимается на карантине
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Агент Гурцкая назвал лучшего российского футболиста
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Уткин: "Конечно, я понимал, что баттл с Соловьевым не состоится"
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Футболисты "Арсенала" все-таки согласятся на сокращение зарплат
-
"Краснодар" пытается добиться отсрочки введения нового лимита на легионеров
-
Матерацци: "Люди должны были целовать землю вслед за мной после гола в финале ЧМ-2006"
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РФС выплатил арбитрам РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май
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2
Врачи сборной России рассказали, каким должно быть питание на карантине
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"Бавария" договорилась о трансфере хавбека "Байера"
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5
"Реал" показал вид "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции
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Минское "Динамо" и "Городея" добыли победы в чемпионате Беларуси
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Ривалдо советует "Барселоне" продать Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18