Главные новости дня: 16 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 апреля.

Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа.

Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020.

РФС выплатил арбитрам РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май.

"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон.

Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

"Тоттенхэм" может заработать рекордную сумму на продаже названия стадиона.

"Краснодар" пытается добиться отсрочки введения нового лимита на легионеров.

"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов.

Четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.

Названа предполагаемая сумма трансфера Антона Зиньковского в "Зенит".

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