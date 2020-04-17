Главные новости дня: 16 апреля

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Главные новости дня: 16 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 апреля.

Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа.

Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020.

РФС выплатил арбитрам РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май.

"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон.

Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

"Тоттенхэм" может заработать рекордную сумму на продаже названия стадиона.

"Краснодар" пытается добиться отсрочки введения нового лимита на легионеров.

"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов.

Четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.

Названа предполагаемая сумма трансфера Антона Зиньковского в "Зенит".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов

"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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