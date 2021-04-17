Главные новости дня: 16 апреля

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Главные новости дня: 16 апреляФото: twitter.com/spursofficial

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 апреля.

"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью.

"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Хоффенхаймом".

Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

УЕФА предложили заменить город в Испании, который примет матчи Евро-2020.

"Реал" составил список из 8 неприкосновенных футболистов.

"Барселона" сделала Лионелю Месси предложение о новом контракте.

"Зенит" получил 4-миллионное предложение о продаже Эммануэля Мамманы.

"Реал" готовится к уходу Серхио Рамоса.

СМИ узнали детали нового контракта Неймара с ПСЖ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью

"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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