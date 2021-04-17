Главные новости дня: 16 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 апреля.

"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью.

"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Хоффенхаймом".

Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

УЕФА предложили заменить город в Испании, который примет матчи Евро-2020.

"Реал" составил список из 8 неприкосновенных футболистов.

"Барселона" сделала Лионелю Месси предложение о новом контракте.

"Зенит" получил 4-миллионное предложение о продаже Эммануэля Мамманы.

"Реал" готовится к уходу Серхио Рамоса.

СМИ узнали детали нового контракта Неймара с ПСЖ.

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