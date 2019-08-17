Главные новости дня: 16 августа

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Главные новости дня: 16 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 августа.

"Оренбург" и "Сочи" не смогли выявить победителя.

"Барселона" проиграла "Атлетику" в дебютном матче Гризманна и де Йонга.

"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги.

"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1.

"Витесс" Слуцкого разгромил "Зволле" и возглавил чемпионат Нидерландов.

Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесён.

"Реал" взял кредит на трансфер Неймара.

"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо.

Стало известно, сколько Азар пропустит из-за травмы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1 3
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
3 Ливерпуль Ливерпуль 1 3
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 1 3
5 Бернли Бернли 1 3
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 1 3
7 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 1 3
8 Борнмут Борнмут 1 1
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 1
11 Эвертон Эвертон 1 1
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 1 0
15 Астон Вилла Астон Вилла 1 0
16 Норвич Сити Норвич Сити 1 0
17 Саутгемптон Саутгемптон 1 0
18 Уотфорд Уотфорд 1 0
19 Челси Челси 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 0
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