Главные новости дня: 16 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 августа.
"Оренбург" и "Сочи" не смогли выявить победителя.
"Барселона" проиграла "Атлетику" в дебютном матче Гризманна и де Йонга.
"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги.
"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1.
"Витесс" Слуцкого разгромил "Зволле" и возглавил чемпионат Нидерландов.
Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА.
Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесён.
"Реал" взял кредит на трансфер Неймара.
"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо.
Стало известно, сколько Азар пропустит из-за травмы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
"Барселона" проиграла "Атлетику" в дебютном матче Гризманна и де Йонга
-
"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1
-
"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги
-
"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо
-
"Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли
Лента новостей
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Главные новости дня: 16 августа
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Тите поделился информацией о возможном уходе Неймара из ПСЖ
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"Барселона" назвала стоимость Видаля
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Адурис повторил рекорд Месси
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Вальверде прокомментировал поражение от "Атлетика"
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"Рома" нацелилась на защитника "Челси"
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"Рома" продлила контракт с Джеко
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"Барселона" теряет Суареса
-
"Барселона" проиграла "Атлетику" в дебютном матче Гризманна и де Йонга
-
"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1
-
"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги
-
Стали известны детали перехода Н’Зонзи из "Ромы" в "Галатасарай"
-
"Витесс" Слуцкого разгромил "Зволле" и возглавил чемпионат Нидерландов
-
"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо
-
Санчес отклонил предложение "Ромы"
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Гвардиола оценил игру "Челси" в матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"
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Экипаж Airbus A321 сможет бесплатно посещать домашние матчи "Спартака"
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Коутиньо готов перейти в "Баварию"
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"Зенит" ближе к трансферу Кругового, чем ЦСКА
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"Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|1
|3
|2
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|3
|Ливерпуль
|1
|3
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Арсенал Лондон
|1
|3
|8
|Борнмут
|1
|1
|9
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|10
|Кристал Пэлас
|1
|1
|11
|Эвертон
|1
|1
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|15
|Астон Вилла
|1
|0
|16
|Норвич Сити
|1
|0
|17
|Саутгемптон
|1
|0
|18
|Уотфорд
|1
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0