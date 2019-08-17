Главные новости дня: 16 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 августа.

"Оренбург" и "Сочи" не смогли выявить победителя.

"Барселона" проиграла "Атлетику" в дебютном матче Гризманна и де Йонга.

"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги.

"Лион" уничтожил "Анжер" во 2-м туре Лиги 1.

"Витесс" Слуцкого разгромил "Зволле" и возглавил чемпионат Нидерландов.

Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесён.

"Реал" взял кредит на трансфер Неймара.

"Барселона" подтвердила переговоры с "Баварией" по Коутиньо.

Стало известно, сколько Азар пропустит из-за травмы.

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