Главные новости дня: 16 августа

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Главные новости дня: 16 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 августа.

Президент "Барселоны" сообщил, что главный тренер Кике Сетьен уволен.

В "Барселоне" опровергли слухи о желании Месси покинуть клуб.

Кавани подпишет с "Бенфикой" трехлетний контракт.

Болельщики "Лиона" эмоционально отпраздновали выход в полуфинал Лиги Чемпионов.

Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба.

"Арсенал" может перехватить у "Реала" бразильского защитника.

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России.

Mirror: "Манчестер Сити" готов купить Месси за любую сумму

Алексей Миранчук близок к переходу итальянский клуб.

РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего игрока в Москве.

"Урал" обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с "Рубином".

"Челси" согласовал с "Лестером" трансфер Чилуэлла за 72 млн евро.

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Президент "Барселоны": "Сетьен уволен"

Президент "Барселоны": "Сетьен уволен"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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