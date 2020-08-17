Главные новости дня: 16 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 августа.

Президент "Барселоны" сообщил, что главный тренер Кике Сетьен уволен.

В "Барселоне" опровергли слухи о желании Месси покинуть клуб.

Кавани подпишет с "Бенфикой" трехлетний контракт.

Болельщики "Лиона" эмоционально отпраздновали выход в полуфинал Лиги Чемпионов.

Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба.

"Арсенал" может перехватить у "Реала" бразильского защитника.

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России.

Mirror: "Манчестер Сити" готов купить Месси за любую сумму

Алексей Миранчук близок к переходу итальянский клуб.

РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего игрока в Москве.

"Урал" обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с "Рубином".

"Челси" согласовал с "Лестером" трансфер Чилуэлла за 72 млн евро.

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