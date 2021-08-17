Главные новости дня: 16 августа

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Главные новости дня: 16 августа

Фото твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 августа.

"Сельта" хочет усилиться защитником ЦСКА

"Зенит" продлит контракт с Дзюбой только при одном условии

"Спартак" не может договориться с Жиго о продлении контракта: названа причина

Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"

Расходы "Барселоны" за прошлый сезон превысили 1 миллиард евро

Карпин огласил заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира

СМИ узнали новые требования ЦСКА по трансферу Влашича

Официально: "Вольфсбург" исключён из Кубка Германии

Льяич отказал "Спартаку": названа причина

ПСЖ не собирается покупать Роналду в этом году

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"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен игроками

"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен игроками

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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