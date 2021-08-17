Главные новости дня: 16 августа

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 августа.

"Сельта" хочет усилиться защитником ЦСКА

"Зенит" продлит контракт с Дзюбой только при одном условии

"Спартак" не может договориться с Жиго о продлении контракта: названа причина

Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"

Расходы "Барселоны" за прошлый сезон превысили 1 миллиард евро

Карпин огласил заявку сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира

СМИ узнали новые требования ЦСКА по трансферу Влашича

Официально: "Вольфсбург" исключён из Кубка Германии

Льяич отказал "Спартаку": названа причина

ПСЖ не собирается покупать Роналду в этом году

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