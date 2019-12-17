Главные новости дня: 16 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 декабря.
Главным событием дня были жеребьевки первых раундов плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Все пары 1/8 финала Лиги Чемпионов. Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Все пары 1/16 финала Лиги Европы.
В "Наполи" приняли решение не подписывать контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
В Китае сжигают футболки полузащитника "Арсенала" Месута Озила. О причинах можно прочитать здесь.
Казанский "Рубин" объявил об отставке главного тренера Романа Шаронова. После этого клуб намекнул, что новым наставником станет Леонид Слуцкий.
Новым главным тренером "Эвертона", скорее всего, станет Карло Анчелотти.
У экс-хавбека "Зенита" Леандро Паредеса отобрали его первый гол за ПСЖ.
Украинский тренер Мирон Маркевич подверг критике "Зенит".
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Главные новости дня: 16 декабря
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"Зенит" - это не команда". Бывший тренер сборной Украины раскритиковал клуб из Санкт-Петербурга
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9