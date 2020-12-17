Главные новости дня: 16 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 декабря.

"Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ.

"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ.

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере.

"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой".

Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом".

Доменико Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком".

"Бавария" не будет подписывать новых игроков зимой.

Вирджил Ван Дейк подпишет с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт.

Никола Влашич заинтересовал скаутов "Аталанты".

Килиан Мбаппе может запросить трансфер в "Реал".

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