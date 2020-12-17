Главные новости дня: 16 декабря

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Главные новости дня: 16 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 декабря.

"Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ.

"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ.

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере.

"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой".

Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом".

Доменико Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком".

"Бавария" не будет подписывать новых игроков зимой.

Вирджил Ван Дейк подпишет с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт.

Никола Влашич заинтересовал скаутов "Аталанты".

Килиан Мбаппе может запросить трансфер в "Реал".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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