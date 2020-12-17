Главные новости дня: 16 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 декабря.
"Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ.
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ.
"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере.
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой".
Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом".
Доменико Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком".
"Бавария" не будет подписывать новых игроков зимой.
Вирджил Ван Дейк подпишет с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт.
Никола Влашич заинтересовал скаутов "Аталанты".
Килиан Мбаппе может запросить трансфер в "Реал".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Главные новости дня: 16 декабря
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18