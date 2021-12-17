Главные новости дня: 16 декабря

Фото: сайт УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 декабря.

Результаты жеребьевки Лиги Наций-2022/23.

"Ливерпуль" добыл победу над "Ньюкаслом".

"Челси" не смог обыграть "Эвертон".

Стали известны пары 1/8 финала Кубка Италии.

Халк помог "Атлетико Минейро" выиграть Кубок Бразилии.

Назван лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре.

Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.

"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса.

"Салернитану" могут исключить из Серии А.

Хави заблокировал переход Поля Погба в "Барселону".

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