Главные новости дня: 16 декабря

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Главные новости дня: 16 декабряФото: сайт УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 декабря.

Результаты жеребьевки Лиги Наций-2022/23.

"Ливерпуль" добыл победу над "Ньюкаслом".

"Челси" не смог обыграть "Эвертон".

Стали известны пары 1/8 финала Кубка Италии.

Халк помог "Атлетико Минейро" выиграть Кубок Бразилии.

Назван лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре.

Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.

"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса.

"Салернитану" могут исключить из Серии А.

Хави заблокировал переход Поля Погба в "Барселону".

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Стали известны пары 1/8 финала Кубка Италии

Стали известны пары 1/8 финала Кубка Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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