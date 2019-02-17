Главные новости дня: 16 февраля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 февраля.
"Шальке" и "Фрайбург" разошлись миром, "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Штутгарта" и другие итоги Бундеслиги.
"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РАЙО ВАЛЕКАНО" - "АТЛЕТИКО".
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БАРСЕЛОНА" - "ВАЛЬЯДОЛИД".
В Кубке Англии "Брайтон" обыграл "Дерби Каунти" и вышел в четвертьфинал, "Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти".
"Краснодар" установил рекорд по пробегу в матче с "Байером".
"Барселона" определилась с заменой для Ракитича.
Владелец "Монако" определился с новым вице-президентом клуба.
Опубликованы фотографии новой формы "Милана".
Неизвестные атаковали жену и детей Икарди.
Матч "Баварии" не показали в Иране. Девушка-арбитр была одета неподобающе для страны.
"Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе.
Жиру принял важное решение по своему будущему.
Бензема стал лучшим игроком "Реала" в январе.
Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" обыгрывает "Аталанту" в центральном матче 24 тура Серии "А" и закрепляется в зоне Лиги Чемпионов
-
Иско может покинуть "Реал"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
-
"Барселона" - "Вальядолид": видеотрансляция поединка с участием лидера Примеры
-
"Ювентус" предложит "Интеру" грандиозный обмен
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 февраля
-
"Барселона" - "Вальядоид" - 1:0 (видеообзор матча)
-
"Витесс" Слуцкого обыграл "Виллем II"
-
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"
-
"Анже" на своем поле переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции
-
"Милан" обыгрывает "Аталанту" в центральном матче 24 тура Серии "А" и закрепляется в зоне Лиги Чемпионов
-
"Монако" Головина обыграл "Нант" и покинул зону вылета
-
Гвардиола указал на ошибку журналистов
-
Месси забил не менее 30 голов за "Барселону" в сезоне 11-й раз подряд
-
Иско может покинуть "Реал"
-
Гол 40-летнего Писарро спас "Вердер" от поражения от "Герты"
-
1
"Реал Сосьедад" разнес "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании (видео голов)
-
1
Мбаппе получил необычный подарок от клуба
-
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
-
1
"Барселона" - "Вальядолид": видеотрансляция поединка с участием лидера Примеры
-
Николо Дзаньоло рассказал о целях на будущее
-
Паволетти помог "Кальяри" обыграть "Парму" (обзор голов)
-
1
Матч "Баварии" не показали в Иране
-
"Фенербахче" и "Коньяспор" закончили результативной ничьей
-
1
"Ювентус" предложит "Интеру" грандиозный обмен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11