Главные новости дня: 16 февраля

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Главные новости дня: 16 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 февраля.

"Шальке" и "Фрайбург" разошлись миром, "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Штутгарта" и другие итоги Бундеслиги.

"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов).

 ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РАЙО ВАЛЕКАНО" - "АТЛЕТИКО". 

Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БАРСЕЛОНА" - "ВАЛЬЯДОЛИД".

В Кубке Англии "Брайтон" обыграл "Дерби Каунти" и вышел в четвертьфинал"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти".

"Краснодар" установил рекорд по пробегу в матче с "Байером".

"Барселона" определилась с заменой для Ракитича.

Владелец "Монако" определился с новым вице-президентом клуба.

Опубликованы фотографии новой формы "Милана".

Неизвестные атаковали жену и детей Икарди.

Матч "Баварии" не показали в Иране. Девушка-арбитр была одета неподобающе для страны.

"Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе.

Жиру принял важное решение по своему будущему.

Бензема стал лучшим игроком "Реала" в январе.

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Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"

Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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