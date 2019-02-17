Главные новости дня: 16 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 февраля.

"Шальке" и "Фрайбург" разошлись миром, "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Штутгарта" и другие итоги Бундеслиги.

"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РАЙО ВАЛЕКАНО" - "АТЛЕТИКО".

Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БАРСЕЛОНА" - "ВАЛЬЯДОЛИД".

В Кубке Англии "Брайтон" обыграл "Дерби Каунти" и вышел в четвертьфинал, "Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти".

"Краснодар" установил рекорд по пробегу в матче с "Байером".

"Барселона" определилась с заменой для Ракитича.

Владелец "Монако" определился с новым вице-президентом клуба.

Опубликованы фотографии новой формы "Милана".

Неизвестные атаковали жену и детей Икарди.

Матч "Баварии" не показали в Иране. Девушка-арбитр была одета неподобающе для страны.

"Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе.

Жиру принял важное решение по своему будущему.

Бензема стал лучшим игроком "Реала" в январе.

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