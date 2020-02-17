Главные новости дня: 16 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 февраля.

В чемпионате Испании мадридский "Реал" на своем поле не смог обыграть "Сельту". В составе гостей свой дебютный гол в Примере забил Федор Смолов.

В Серии А "Ювентус" вернулся на первое место благодаря победе над "Брешией". Прежний лидер "Интер" проиграл "Лацио".

В чемпионате Англии победы одержали "Тоттенхэм" и "Арсенал". "Шпоры" вырвали победу над "Астон Виллой", "канониры" уничтожили "Ньюкасл".

В Бундеслиге "Бавария" легко победила "Кельн" и вновь захватила лидерство.

"Локомотив" мог купить форварда сборной Италии, но отказался от сделки.

"Реал" и "Атлетико" готовы подписать нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси выдал худшую серию с 2014 года.

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