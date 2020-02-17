Главные новости дня: 16 февраля

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Главные новости дня: 16 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 февраля.

В чемпионате Испании мадридский "Реал" на своем поле не смог обыграть "Сельту". В составе гостей свой дебютный гол в Примере забил Федор Смолов.

В Серии А "Ювентус" вернулся на первое место благодаря победе над "Брешией". Прежний лидер "Интер" проиграл "Лацио".

В чемпионате Англии победы одержали "Тоттенхэм" и "Арсенал". "Шпоры" вырвали победу над "Астон Виллой", "канониры" уничтожили "Ньюкасл".

В Бундеслиге "Бавария" легко победила "Кельн" и вновь захватила лидерство.

"Локомотив" мог купить форварда сборной Италии, но отказался от сделки.

"Реал" и "Атлетико" готовы подписать нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси выдал худшую серию с 2014 года.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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"Реал" не смог обыграть "Сельту" Смолова в матче Примеры

"Реал" не смог обыграть "Сельту" Смолова в матче Примеры

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 25 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
8 Эвертон Эвертон 26 36
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
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