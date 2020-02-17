Главные новости дня: 16 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 февраля.
В чемпионате Испании мадридский "Реал" на своем поле не смог обыграть "Сельту". В составе гостей свой дебютный гол в Примере забил Федор Смолов.
В Серии А "Ювентус" вернулся на первое место благодаря победе над "Брешией". Прежний лидер "Интер" проиграл "Лацио".
В чемпионате Англии победы одержали "Тоттенхэм" и "Арсенал". "Шпоры" вырвали победу над "Астон Виллой", "канониры" уничтожили "Ньюкасл".
В Бундеслиге "Бавария" легко победила "Кельн" и вновь захватила лидерство.
"Локомотив" мог купить форварда сборной Италии, но отказался от сделки.
"Реал" и "Атлетико" готовы подписать нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
Форвард "Барселоны" Лионель Месси выдал худшую серию с 2014 года.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"
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"Арсенал" разгромил "Ньюкасл", прервав 4-матчевую серию без побед
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"Бавария" уверенно разобралась с "Кельном" и вернула себе первое место
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"Ювентус" без Роналду обыграл "Брешию" и другие результаты 24-го тура Серии А
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"Реал" и "Атлетико" готовы побороться за Агуэро
Лента новостей
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Главные новости дня: 16 февраля
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1
"Реал" не смог обыграть "Сельту" Смолова в матче Примеры
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1
"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"
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Игрок румынского клуба получил ужасный удар ногой по лицу во время матча
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Мостовой прокомментировал дебютный гол Смолова в Испании
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2
Гвардиола высказался об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков
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Смолов - второй россиянин забивший "Реалу" на "Бернабеу" в Примере за последние 17 лет
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Смолов забил "Реалу", открыв счет голам в чемпионате Испании
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АЕК Карреры выиграл третий матч подряд в чемпионате Греции
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Клопп рассказал, кого он считает фаворитом Серии А в нынешнем сезоне
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"Порту" обыграл "Гимарайнш" и вплотную подобрался к лидеру
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1
Бернарду Силва не исключил возможность ухода из "Манчестер Сити"
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"Локомотив" отказался от трансфера нападающего сборной Италии
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"Наполи" обыграл "Кальяри" в гостевом матче Серии А
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Семак рассказал о неудачной попытке вернуть Витселя в "Зенит"
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"Арсенал" разгромил "Ньюкасл", прервав 4-матчевую серию без побед
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"Манчестер Сити" намерен обратить внимание спортивного суда на ПСЖ и "Ювентус"
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"Брест" и "Реймс" одержали победы в матчах Лиги 1
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"Ливерпуль" хочет переманить Де Брюйне
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1
Сарри объяснил отсутствие Роналду в матче с "Брешией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18