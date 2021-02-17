Главные новости дня: 16 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 февраля.
В Европе возобновилась Лига Чемпионов. Состоялись два первых матча 1/8 финала.
"Барселона" проиграла ПСЖ с разгромным счетом, "Ливерпуль" добился победы над "РБ Лейпциг".
Защитник "Баварии" Давид Алаба сообщил об уходе из клуба. По всей видимости, футболист перейдет в "Реал".
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала лучшего голкипера в XXI веке.
"Ювентус" хочет переманить главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.
Нападающий "Аякса" Квинси Промес не может договориться с голландским клубом об уходе, чтобы перейти в "Спартак".
"Тоттенхэм" не может просто так уволить главного тренера команды Жозе Моуринью.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен огромным количеством травм в команде.
СМИ раскрыли размер оклада нападающего ЦСКА Хосе Саломона Рондона.
Видеоблогер Василий Уткин и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки снова обменялись колкостями в адрес друг друга.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 февраля
-
Неймар высмеял пенальти "Барселоны" в матче с ПСЖ
-
Месси повторил достижение легенды "Реала" в Лиге Чемпионов
-
Хамес Родригес хочет вернуться в Испанию
-
Позор "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 16 февраля
-
"Интер" и "Рома" поборются за аргентинского вратаря
-
1
"Ливерпуль" уверенно обыграл "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов
-
1
ПСЖ уничтожил "Барселону" в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" может вернуть из ПСЖ своего воспитанника
-
Денис Черышев вернулся к тренировкам
-
Сына Луческу уволили с поста главного тренера саудовского клуба
-
2
Месси в 13-й раз подряд забил не менее 20 голов за сезон
-
Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"
-
10 лет назад Роберто Карлос перешел в "Анжи": появились данные о зарплате игрока
-
Де Брюйне вернулся в строй
-
"Порту" - "Ювентус": где смотреть онлайн
-
"Ювентус" провел переговоры с Зиданом
-
1
Промес не может договориться с "Аяксом" об уходе
-
Рондон выбрал игровой номер в ЦСКА
-
Президент "Ювентуса" оригинально оценил жест со средним пальцем, который показал ему Конте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18