Главные новости дня: 16 февраля

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Главные новости дня: 16 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 февраля.

В Европе возобновилась Лига Чемпионов. Состоялись два первых матча 1/8 финала.

"Барселона" проиграла ПСЖ с разгромным счетом, "Ливерпуль" добился победы над "РБ Лейпциг".

Защитник "Баварии" Давид Алаба сообщил об уходе из клуба. По всей видимости, футболист перейдет в "Реал".

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала лучшего голкипера в XXI веке.

"Ювентус" хочет переманить главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Нападающий "Аякса" Квинси Промес не может договориться с голландским клубом об уходе, чтобы перейти в "Спартак".

"Тоттенхэм" не может просто так уволить главного тренера команды Жозе Моуринью.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен огромным количеством травм в команде.

СМИ раскрыли размер оклада нападающего ЦСКА Хосе Саломона Рондона.

Видеоблогер Василий Уткин и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки снова обменялись колкостями в адрес друг друга.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Позор "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 16 февраля

Позор "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 16 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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