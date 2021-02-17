Главные новости дня: 16 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 февраля.

В Европе возобновилась Лига Чемпионов. Состоялись два первых матча 1/8 финала.

"Барселона" проиграла ПСЖ с разгромным счетом, "Ливерпуль" добился победы над "РБ Лейпциг".

Защитник "Баварии" Давид Алаба сообщил об уходе из клуба. По всей видимости, футболист перейдет в "Реал".

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала лучшего голкипера в XXI веке.

"Ювентус" хочет переманить главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Нападающий "Аякса" Квинси Промес не может договориться с голландским клубом об уходе, чтобы перейти в "Спартак".

"Тоттенхэм" не может просто так уволить главного тренера команды Жозе Моуринью.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен огромным количеством травм в команде.

СМИ раскрыли размер оклада нападающего ЦСКА Хосе Саломона Рондона.

Видеоблогер Василий Уткин и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки снова обменялись колкостями в адрес друг друга.

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