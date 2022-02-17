Главные новости дня: 16 февраля

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Главные новости дня: 16 февраля

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" обыграл "Интер", "Бавария" сыграла вничью с "Ред Буллом".

В матче чемпионата Испании "Атлетико" сенсационно проиграл "Леванте".

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен работой главного тренера команды Карло Анчелотти и может пригласить наставника ПСЖ Маурисио Почеттино.

"Зенит" объявил о переходе защитника "Кайрата" Нуралы Алипа.

"Пари Сен-Жермен" намерен оформить полноценный трансфер португальского латераля Нуну Мендеша.

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо может быть наказан за разговор с главным арбитром в перерыве матча "Реалом" (1:0).

"Фиорентина" надеется продать российского нападающего Александра Кокорина в один из клубов Российской Премьер-Лиги.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вступил в перепалку с журналистом из-за одноклубника Криштиану Роналду.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил два предложения из МЛС.

Министерство спорта Российской Федерации и РФС согласовали детали нового лимита на легионеров в РПЛ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Интер" в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Интер" в Лиге Чемпионов

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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