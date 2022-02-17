Главные новости дня: 16 февраля

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" обыграл "Интер", "Бавария" сыграла вничью с "Ред Буллом".

В матче чемпионата Испании "Атлетико" сенсационно проиграл "Леванте".

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен работой главного тренера команды Карло Анчелотти и может пригласить наставника ПСЖ Маурисио Почеттино.

"Зенит" объявил о переходе защитника "Кайрата" Нуралы Алипа.

"Пари Сен-Жермен" намерен оформить полноценный трансфер португальского латераля Нуну Мендеша.

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо может быть наказан за разговор с главным арбитром в перерыве матча "Реалом" (1:0).

"Фиорентина" надеется продать российского нападающего Александра Кокорина в один из клубов Российской Премьер-Лиги.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вступил в перепалку с журналистом из-за одноклубника Криштиану Роналду.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил два предложения из МЛС.

Министерство спорта Российской Федерации и РФС согласовали детали нового лимита на легионеров в РПЛ.

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