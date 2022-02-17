Главные новости дня: 16 февраля
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 февраля.
Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" обыграл "Интер", "Бавария" сыграла вничью с "Ред Буллом".
В матче чемпионата Испании "Атлетико" сенсационно проиграл "Леванте".
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен работой главного тренера команды Карло Анчелотти и может пригласить наставника ПСЖ Маурисио Почеттино.
"Зенит" объявил о переходе защитника "Кайрата" Нуралы Алипа.
"Пари Сен-Жермен" намерен оформить полноценный трансфер португальского латераля Нуну Мендеша.
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо может быть наказан за разговор с главным арбитром в перерыве матча "Реалом" (1:0).
"Фиорентина" надеется продать российского нападающего Александра Кокорина в один из клубов Российской Премьер-Лиги.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вступил в перепалку с журналистом из-за одноклубника Криштиану Роналду.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил два предложения из МЛС.
Министерство спорта Российской Федерации и РФС согласовали детали нового лимита на легионеров в РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18