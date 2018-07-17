Главные новости дня: 16 июля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 июля. Начнём с тех, кого продолжают обсуждать во всех уголках мира - финалистов ЧМ-2018. Сборные Франции и Хорватии уже вернулись на Родину, где их ожидал радушный приём.

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник

Кстати, игроки "трёхцветных", как оказалось, очень любят петь. Сразу две песни за минувшие сутки в их исполнении.

"Хэй-хэй, Путин!" - игроки сборной Франции спели песню о президенте РФ

Игроки сборной Франции спели забавную песню про Канте

В завершение темы Чемпионата Мира предлагаем Вашему вниманию ещё несколько интересных материалов.

Боевое крещение VAR, сказка о "фейр-плей" и доблестная Россия - итоги Чемпионата Мира 2018

ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018

Стало известно, сколько человек посетили матчи ЧМ-2018

Путин сделал Трампу футбольный подарок

Хотя кое-что стоит отметить отдельно - это приключения наследия мирового первенства в России.

Первые проблемы после ЧМ: в Волгограде из-за ливня осунулась земля близ стадиона, принимавшего матчи мундиаля

В Санкт-Петербурге украли фигуру талисмана ЧМ-2018

Тем временем, стало известно об увольнении Хорхе Сампаоли с поста главного тренера сборной Аргентины. Ожидаемо конечно, но всё-таки теперь официально.

На клубном уровне центральном темой дня стала презентация Криштиану Роналду в качестве игрока "Ювентуса".

"Ювентус" отбил половину стоимости трансфера Роналду за счёт первого дня продаж футболок с фамилией игрока

Фактор Роналду: на ютуб-канал "Ювентуса" за день подписались более 116 тысяч человек

Академия "Ювентуса" поприветствовала Роналду в своем клубе

Карьера Криштиану Роналду в одной картинке

Среди официально закрытых сделок стоит выделить переход Дэйли Блинда из "Манчестер Юнайтед" в "Аякс", а также трансфер Эдера Маседу из "Лилля" в "Локомотив". Кроме того, стало известно, что ЦСКА получил два официальных предложения по Александру Головину.

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