Главные новости дня: 16 июля

Теги хорватияфранциядейли блиндэдер маседуалександр головинкриштиану роналду

Главные новости дня: 16 июля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 июля. Начнём с тех, кого продолжают обсуждать во всех уголках мира - финалистов ЧМ-2018. Сборные Франции и Хорватии уже вернулись на Родину, где их ожидал радушный приём.

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник

Кстати, игроки "трёхцветных", как оказалось, очень любят петь. Сразу две песни за минувшие сутки в их исполнении.

"Хэй-хэй, Путин!" - игроки сборной Франции спели песню о президенте РФ

Игроки сборной Франции спели забавную песню про Канте 

В завершение темы Чемпионата Мира предлагаем Вашему вниманию ещё несколько интересных материалов.

Боевое крещение VAR, сказка о "фейр-плей" и доблестная Россия - итоги Чемпионата Мира 2018

ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018

Стало известно, сколько человек посетили матчи ЧМ-2018

Путин сделал Трампу футбольный подарок

Хотя кое-что стоит отметить отдельно - это приключения наследия мирового первенства в России.

Первые проблемы после ЧМ: в Волгограде из-за ливня осунулась земля близ стадиона, принимавшего матчи мундиаля

В Санкт-Петербурге украли фигуру талисмана ЧМ-2018

Тем временем, стало известно об увольнении Хорхе Сампаоли с поста главного тренера сборной Аргентины. Ожидаемо конечно, но всё-таки теперь официально.

На клубном уровне центральном темой дня стала презентация Криштиану Роналду в качестве игрока "Ювентуса".

"Ювентус" отбил половину стоимости трансфера Роналду за счёт первого дня продаж футболок с фамилией игрока

Фактор Роналду: на ютуб-канал "Ювентуса" за день подписались более 116 тысяч человек

Академия "Ювентуса" поприветствовала Роналду в своем клубе

Карьера Криштиану Роналду в одной картинке

Среди официально закрытых сделок стоит выделить переход Дэйли Блинда из "Манчестер Юнайтед" в "Аякс", а также трансфер Эдера Маседу из "Лилля" в "Локомотив". Кроме того, стало известно, что ЦСКА получил два официальных предложения по Александру Головину.

Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews! Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей)

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов