Главные новости дня: 16 июля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 июля. Начнём с тех, кого продолжают обсуждать во всех уголках мира - финалистов ЧМ-2018. Сборные Франции и Хорватии уже вернулись на Родину, где их ожидал радушный приём.
Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции
Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник
Кстати, игроки "трёхцветных", как оказалось, очень любят петь. Сразу две песни за минувшие сутки в их исполнении.
"Хэй-хэй, Путин!" - игроки сборной Франции спели песню о президенте РФ
Игроки сборной Франции спели забавную песню про Канте
В завершение темы Чемпионата Мира предлагаем Вашему вниманию ещё несколько интересных материалов.
Боевое крещение VAR, сказка о "фейр-плей" и доблестная Россия - итоги Чемпионата Мира 2018
ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018
Стало известно, сколько человек посетили матчи ЧМ-2018
Путин сделал Трампу футбольный подарок
Хотя кое-что стоит отметить отдельно - это приключения наследия мирового первенства в России.
Первые проблемы после ЧМ: в Волгограде из-за ливня осунулась земля близ стадиона, принимавшего матчи мундиаля
В Санкт-Петербурге украли фигуру талисмана ЧМ-2018
Тем временем, стало известно об увольнении Хорхе Сампаоли с поста главного тренера сборной Аргентины. Ожидаемо конечно, но всё-таки теперь официально.
На клубном уровне центральном темой дня стала презентация Криштиану Роналду в качестве игрока "Ювентуса".
"Ювентус" отбил половину стоимости трансфера Роналду за счёт первого дня продаж футболок с фамилией игрока
Фактор Роналду: на ютуб-канал "Ювентуса" за день подписались более 116 тысяч человек
Академия "Ювентуса" поприветствовала Роналду в своем клубе
Карьера Криштиану Роналду в одной картинке
Среди официально закрытых сделок стоит выделить переход Дэйли Блинда из "Манчестер Юнайтед" в "Аякс", а также трансфер Эдера Маседу из "Лилля" в "Локомотив". Кроме того, стало известно, что ЦСКА получил два официальных предложения по Александру Головину.
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Мбаппе, Модрич и Неймар попали в сборную ЧМ-2018 от ФИФА, Месси и Роналду в ней нет
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31