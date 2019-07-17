Главные новости дня: 16 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 июля.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм".

"Краснодар" интересуется бывшим защитником "Барселоны" Алеишем Видалем.

Президент "Реала" Флорентино Перес и главный тренер клуба Зинедин Зидан не могут договориться о будущем Винисиуса Жуниора.

Экс-хавбек "Спартака" Денис Глушаков, выступающий за "Ахмат", развелся с женой.

"Краснодар" намерен перехватить у "Спартака" полузащитника Резиуана Мирзова.

Арбитр Владимир Москалев понес серьезное наказание за ошибки в матче "Спартак" - "Сочи" - 1:0.

ПСЖ отверг очередное предложение "Барселоны" по трансферу Неймара.

Хавбек "Спартака" Фернандо может перейти в "Дженоа".

При этом "Спартак" нацелился на хавбека ПСВ Гастона Перейро.

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт прилетел в Турин и вскоре перейдет в "Ювентус".

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