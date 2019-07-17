Главные новости дня: 16 июля

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Главные новости дня: 16 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 июля.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм".

"Краснодар" интересуется бывшим защитником "Барселоны" Алеишем Видалем.

Президент "Реала" Флорентино Перес и главный тренер клуба Зинедин Зидан не могут договориться о будущем Винисиуса Жуниора.

Экс-хавбек "Спартака" Денис Глушаков, выступающий за "Ахмат", развелся с женой.

"Краснодар" намерен перехватить у "Спартака" полузащитника Резиуана Мирзова.

Арбитр Владимир Москалев понес серьезное наказание за ошибки в матче "Спартак" - "Сочи" - 1:0.

ПСЖ отверг очередное предложение "Барселоны" по трансферу Неймара.

Хавбек "Спартака" Фернандо может перейти в "Дженоа".

При этом "Спартак" нацелился на хавбека ПСВ Гастона Перейро.

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт прилетел в Турин и вскоре перейдет в "Ювентус".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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