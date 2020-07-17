Главные новости дня: 16 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 июля.

Мадридский "Реал" в 34-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. В "золотом" матче королевский клуб обыграл "Вильярреал". "Барселона" опозорилась в игре с "Осасуной".

В Российской Премьер-Лиге "Локомотив" в важнейшем матче победил ЦСКА и гарантировал себе медали.

В чемпионате Италии "Интер" разгромил СПАЛ и вышел на второе место.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

"Ювентус" может уволить главного тренера Маурицио Сарри, хотя клуб лидирует в Серии А.

Четверо молодых людей осквернили алюминиевую фигуру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Вандалы уже задержаны.

В "Сочи" произошла вспышка коронавируса среди футболистов и персонала клуба. Матч с "Тамбовом" был отменен.

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