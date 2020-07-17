Главные новости дня: 16 июля

Теги реал мадридлокомотив москваманчестер юнайтедювентусартём дзюба

Главные новости дня: 16 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 июля.

Мадридский "Реал" в 34-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. В "золотом" матче королевский клуб обыграл "Вильярреал". "Барселона" опозорилась в игре с "Осасуной".

В Российской Премьер-Лиге "Локомотив" в важнейшем матче победил ЦСКА и гарантировал себе медали.

В чемпионате Италии "Интер" разгромил СПАЛ и вышел на второе место.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

"Ювентус" может уволить главного тренера Маурицио Сарри, хотя клуб лидирует в Серии А.

Четверо молодых людей осквернили алюминиевую фигуру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Вандалы уже задержаны.

В "Сочи" произошла вспышка коронавируса среди футболистов и персонала клуба. Матч с "Тамбовом" был отменен.

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"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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