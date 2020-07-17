Главные новости дня: 16 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 июля.
Мадридский "Реал" в 34-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. В "золотом" матче королевский клуб обыграл "Вильярреал". "Барселона" опозорилась в игре с "Осасуной".
В Российской Премьер-Лиге "Локомотив" в важнейшем матче победил ЦСКА и гарантировал себе медали.
В чемпионате Италии "Интер" разгромил СПАЛ и вышел на второе место.
В английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.
"Ювентус" может уволить главного тренера Маурицио Сарри, хотя клуб лидирует в Серии А.
Четверо молодых людей осквернили алюминиевую фигуру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Вандалы уже задержаны.
В "Сочи" произошла вспышка коронавируса среди футболистов и персонала клуба. Матч с "Тамбовом" был отменен.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 16 июля
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1
"Барселона" впервые за последние шесть лет не выиграла ни одного национального трофея
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1
Лионель Месси прокомментировал чемпионство "Реала"
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Зинедин Зидан выиграл 11-й трофей на посту наставника "Реала". Это лучший результат в истории клуба
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"Арсенал" потерял основного нападающего на длительный срок
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ПСЖ нацелился на защитника "Ювентуса"
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Алексей Миранчук вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "Локомотива" в чемпионатах России
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"Интер" уничтожил СПАЛ в матче Серии А
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"Валенсия" с Черышевым победила "Эспаньол", "Сельта" без Смолова уступила "Леванте"
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"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
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2
"Барселона" опозорилась в домашнем матче с "Осасуной"
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"Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании
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2
"Реал" победил "Вильярреал" и завоевал чемпионский титул
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Защитник "Милана" Родригес может перейти в клуб Бундеслиги
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Агент рассказал, как проходит оформление трансфера Гайча в ЦСКА
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Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России
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"Локомотив" опубликовал фотографию из раздевалки после победы над ЦСКА
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"Локомотив" гарантировал себе медали чемпионата России и попадание в квалификацию Лиги Чемпионов
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Карима Бензема может вернуться в "Лион"
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"Локомотив" победил ЦСКА в матче чемпионата России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18