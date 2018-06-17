Главные новости дня: 16 июня

В субботу, 16 июня, прошёл третий день Чемпионата Мира 2018 года. Календарь предусматривал четыре матча и открывали программу сборные Франции и Австралии. Эта игра, прежде всего, запомнилась грамотным использованием видеоповторов, которые позволили избежать ошибки при назначении пенальти, а также зафиксировать гол Поля Погба. В итоге "трёхцветные" победили со счётом 2:1, а лучшим игроком встречи был признан Антуан Гризманн.

Отчёт о матче Франция - Австралия

Видеообзор матча Франция - Австралия

Далее нас ожидал поединок между сборными Аргентины и Исландии. Скандинавы героически отстояли ничью, что стало единственной сенсацией сегодняшнего дня. Однако люди, в основном, обсуждают не саму игру, а неудачу капитана "альбиселесте" Лионеля Месси, который не реализовал пенальти. К слову, отразивший 11-метровый вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон стал лучшим игроком матча.

Отчёт о матче Аргентина - Исландия

Видеообзор матча Аргентина - Исландия

Третий матч между сборными Перу и Дании открывал вечернюю программу сегодняшнего игрового дня Чемпионата Мира. Латиноамериканцы неоднократно были близки к успеху, однако им не везло, а вот датчане свой шанс использовали. Автором победного гола стал Юссуф Поульсен, которого выбрали лучшим игроком матча.

Отчёт о матче Перу - Дания

Видеообзор матча Перу - Дания

Закрывал игровой день поединок между сборными Хорватии и Нигерии. "Шашечные" забили по голу в каждом из таймов и в итоге праздновали победу. Лучший игрок встречи - Лука Модрич.

Отчёт о матче Хорватия - Нигерия

Видеообзор матча Хорватия - Нигерия

Также по итогам сегодняшнего дня необходимо отметить несколько интересных фактов - такие звёздные футболисты как Антуан Гризманн и Серхио Агуэро впервые в карьере отличились на мундиале, аргентинец Хавьер Маскерано и француз Килиан Мбаппе стали авторами рекордов, сборная Дании потеряла до конца ЧМ-2018 своего хавбека, Диего Марадона "забил" на запреты, установленные на стадионе "Открытие Арена", а Неймар сменил имидж "на удачу".

Кроме того, появились слухи, что бразильский форвард может вернуться в "Барселону". Также СМИ утверждают, что "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен, задействовав в нём пять футболистов.

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