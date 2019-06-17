Главные новости дня: 16 июня

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Главные новости дня: 16 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 июня.

Маурицио Сарри покинул пост главного тренера "Челси" и возглавил "Ювентус"

ПСЖ принял решение расстаться с Неймаром, при наличии достойного предложения.

Сборная Аргентины в стартовом матче Кубка Америки проиграла Колумбии.

"Бавария" может арендовать Гарета Бэйла у "Реала". 

"Ливерпуль" получил два крупных предложения по трансферу Мохамеда Салаха.

Журналист рассказал, почему "Спартак" не спешит с покупкой Эсекиэля Понсе.

Поль Погба выступил с заявлением о желании сменить клуб. Им интересуются "Реал" и "Ювентус".

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов попросил клуб купить полузащитника тульского "Арсенала" Резиуана Мирзова.

Дмитрий Булыкин рассказал, почему он решил начать политическую карьеру.

"Реал" хочет почистить состав, но сразу четыре игрока отказались уходить.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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ПСЖ решил продать Неймара

ПСЖ решил продать Неймара

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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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