Главные новости дня: 16 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 июня.
Маурицио Сарри покинул пост главного тренера "Челси" и возглавил "Ювентус".
ПСЖ принял решение расстаться с Неймаром, при наличии достойного предложения.
Сборная Аргентины в стартовом матче Кубка Америки проиграла Колумбии.
"Бавария" может арендовать Гарета Бэйла у "Реала".
"Ливерпуль" получил два крупных предложения по трансферу Мохамеда Салаха.
Журналист рассказал, почему "Спартак" не спешит с покупкой Эсекиэля Понсе.
Поль Погба выступил с заявлением о желании сменить клуб. Им интересуются "Реал" и "Ювентус".
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов попросил клуб купить полузащитника тульского "Арсенала" Резиуана Мирзова.
Дмитрий Булыкин рассказал, почему он решил начать политическую карьеру.
"Реал" хочет почистить состав, но сразу четыре игрока отказались уходить.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16