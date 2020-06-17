Главные новости дня: 16 июня

16 июня в мире футбола произошла масса интересных событий.

"Бавария" обыграла "Вердер" и досрочно стала чемпионом Германии.

Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вальядолидом".

Ургант высказался о желании певицы Орейро получить российский паспорт.

Друг Мертенса рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Зенит".

Назван город, который примет финал Лиги Европы в этом сезоне.

Гладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". Хофманн оформил дубль.

"Реал" определился с преемником для Серхио Рамоса.

Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара".

Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии.

Каррера: "В "Спартаке" мне не дали выполнить свою работу".

Вернер отказывается доигрывать Лигу Чемпионов в составе "РБ Лейпциг".

Сейду Думбия хочет перейти во французский клуб.

"Барселона" уверенно обыграла "Леганес" в матче чемпионата Испании.

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