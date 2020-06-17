Главные новости дня: 16 июня
16 июня в мире футбола произошла масса интересных событий.
"Бавария" обыграла "Вердер" и досрочно стала чемпионом Германии.
Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вальядолидом".
Ургант высказался о желании певицы Орейро получить российский паспорт.
Друг Мертенса рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Зенит".
Назван город, который примет финал Лиги Европы в этом сезоне.
Гладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". Хофманн оформил дубль.
"Реал" определился с преемником для Серхио Рамоса.
Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара".
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии.
Каррера: "В "Спартаке" мне не дали выполнить свою работу".
Вернер отказывается доигрывать Лигу Чемпионов в составе "РБ Лейпциг".
Сейду Думбия хочет перейти во французский клуб.
"Барселона" уверенно обыграла "Леганес" в матче чемпионата Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|5
|Байер Леверкузен
|31
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Фрайбург
|32
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|43
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|31
|35
|14
|Аугсбург
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20