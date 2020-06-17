Главные новости дня: 16 июня

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Главные новости дня: 16 июня

16 июня в мире футбола произошла масса интересных событий. 

"Бавария" обыграла "Вердер" и досрочно стала чемпионом Германии. 

Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вальядолидом".

Ургант высказался о желании певицы Орейро получить российский паспорт.

Друг Мертенса рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Зенит".

Назван город, который примет финал Лиги Европы в этом сезоне.

Гладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". Хофманн оформил дубль.

"Реал" определился с преемником для Серхио Рамоса.

Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара".

Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии.

Каррера: "В "Спартаке" мне не дали выполнить свою работу".

Вернер отказывается доигрывать Лигу Чемпионов в составе "РБ Лейпциг".

Сейду Думбия хочет перейти во французский клуб.

"Барселона" уверенно обыграла "Леганес" в матче чемпионата Испании. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 57
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Фрайбург Фрайбург 32 45
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 43
9 Шальке Шальке 31 39
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 38
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 31 35
14 Аугсбург Аугсбург 31 35
15 Майнц 05 Майнц 05 31 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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