Главные новости дня: 16 июня

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Главные новости дня: 16 июняФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 июня.

Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020.

Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020.

Сборная Уэльса обыграла Турцию на Евро-2020.

Серхио Рамос покинул "Реал".  

"Барселона" и "Реал" получили разрешения на участие в Лиге Чемпионов.

"Сбербанк" покупает "Телеспорт". Ла Лигу теперь будут транслировать на Оkko.

Два украинца претендуют на награду Golden Boy.

Марко Арнаутович дисквалифицирован на матч против Нидерландов на Евро-2020.

Паулу Фонсека возглавит "Тоттенхэм".

"Челси" сделал первое предложение по трансферу Эрлинга Холанда.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Победа России, выход Италии в плей-офф: все результаты Евро-2020 16 июня

Победа России, выход Италии в плей-офф: все результаты Евро-2020 16 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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