Главные новости дня: 16 июня

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 июня.

Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020.

Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020.

Сборная Уэльса обыграла Турцию на Евро-2020.

Серхио Рамос покинул "Реал".

"Барселона" и "Реал" получили разрешения на участие в Лиге Чемпионов.

"Сбербанк" покупает "Телеспорт". Ла Лигу теперь будут транслировать на Оkko.

Два украинца претендуют на награду Golden Boy.

Марко Арнаутович дисквалифицирован на матч против Нидерландов на Евро-2020.

Паулу Фонсека возглавит "Тоттенхэм".

"Челси" сделал первое предложение по трансферу Эрлинга Холанда.

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