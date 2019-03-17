Главные новости дня: 16 марта
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 марта.
В этот день состоялись четыре матча 20-го тура чемпионата России.
"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо"
ЦСКА на выезде обыграл "Урал" в чемпионате России
Дубль Ерёменко позволил "Ростову" добыть гостевую победу над "Рубином"
"Арсенал" взял верх над "Енисеем" в 20-м туре чемпионата России
В рамках 1/4 финала Кубка Англии прошли три поединка. Путёвки в следующий раунд турнира завоевали "Уотфорд", "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон", выбивший "Манчестер Юнайтед".
Также не пропустите результаты субботних дуэлей 31-го тура АПЛ.
В рамках 28-го тура Примеры состоялись четыре игры. Победы одержали "Алавес", "Реал", "Атлетик" и "Жирона".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "УЭСКА" - "АЛАВЕС"
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "СЕЛЬТА"
ВИДЕООБЗОРЫ МАТЧЕЙ "АТЛЕТИК" - "АТЛЕТИКО" И "ЛЕГАНЕС" - "ЖИРОНА"
В Серии А свои встречи 28-го тура провели три пары команд.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "САССУОЛО" - "САМПДОРИЯ"
ВИДЕООБЗОР МАТЧА СПАЛ - "РОМА"
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ТОРИНО" - "БОЛОНЬЯ"
В немецкой Бундеслиге дортмундская "Боруссия" выгрызла победу над "Гертой". Другие результаты доступны по ссылке.
Краткий обзор субботних матчей 29-го тура чемпионата Франции ищите здесь.
Кому интересны другие первенства, Нидерланды - здесь, Португалия - здесь, Турция - здесь, Украина - здесь.
И напоследок небольшой дайджест:
Дидье Дрогба рассказал о планах на будущее
"Реал" нацелился на звезду "Манчестер Сити"
Озил пригласил на свою свадьбу президента Турции
"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала"
Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Дженоа"
Эссьен продолжит карьеру в Азербайджане
Жирков вызван в сборную России
Конфликт внутри "Интера": футболисты разделились на три лагеря
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"Манчестер Сити" совершил фантастический камбэк в Кубке Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Борнмут
|31
|38
|12
|Эвертон
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14