Главные новости дня: 16 марта

Теги манчестер ситицска москвареал мадридборуссия дортмундрома

Главные новости дня: 16 марта

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 марта.

В этот день состоялись четыре матча 20-го тура чемпионата России.

"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо"

ЦСКА на выезде обыграл "Урал" в чемпионате России

Дубль Ерёменко позволил "Ростову" добыть гостевую победу над "Рубином"

"Арсенал" взял верх над "Енисеем" в 20-м туре чемпионата России

В рамках 1/4 финала Кубка Англии прошли три поединка. Путёвки в следующий раунд турнира завоевали "Уотфорд", "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон", выбивший "Манчестер Юнайтед".

Также не пропустите результаты субботних дуэлей 31-го тура АПЛ.

В рамках 28-го тура Примеры состоялись четыре игры. Победы одержали "Алавес", "Реал", "Атлетик" и "Жирона".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "УЭСКА" - "АЛАВЕС"

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "СЕЛЬТА"

ВИДЕООБЗОРЫ МАТЧЕЙ "АТЛЕТИК" - "АТЛЕТИКО" И "ЛЕГАНЕС" - "ЖИРОНА"

В Серии А свои встречи 28-го тура провели три пары команд.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "САССУОЛО" - "САМПДОРИЯ"

ВИДЕООБЗОР МАТЧА СПАЛ - "РОМА"

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ТОРИНО" - "БОЛОНЬЯ"

В немецкой Бундеслиге дортмундская "Боруссия" выгрызла победу над "Гертой". Другие результаты доступны по ссылке.

Краткий обзор субботних матчей 29-го тура чемпионата Франции ищите здесь.

Кому интересны другие первенства, Нидерланды - здесь, Португалия - здесь, Турция - здесь, Украина - здесь.

И напоследок небольшой дайджест:

Дидье Дрогба рассказал о планах на будущее

"Реал" нацелился на звезду "Манчестер Сити"

Озил пригласил на свою свадьбу президента Турции

"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала"

Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Дженоа"

Эссьен продолжит карьеру в Азербайджане

Жирков вызван в сборную России

Конфликт внутри "Интера": футболисты разделились на три лагеря

Защитник сборной России получил перелом малоберцовой кости

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Борнмут Борнмут 31 38
12 Эвертон Эвертон 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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