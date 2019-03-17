Главные новости дня: 16 марта

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 марта.

В этот день состоялись четыре матча 20-го тура чемпионата России.

"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо"

ЦСКА на выезде обыграл "Урал" в чемпионате России

Дубль Ерёменко позволил "Ростову" добыть гостевую победу над "Рубином"

"Арсенал" взял верх над "Енисеем" в 20-м туре чемпионата России

В рамках 1/4 финала Кубка Англии прошли три поединка. Путёвки в следующий раунд турнира завоевали "Уотфорд", "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон", выбивший "Манчестер Юнайтед".

Также не пропустите результаты субботних дуэлей 31-го тура АПЛ.

В рамках 28-го тура Примеры состоялись четыре игры. Победы одержали "Алавес", "Реал", "Атлетик" и "Жирона".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "УЭСКА" - "АЛАВЕС"

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "СЕЛЬТА"

ВИДЕООБЗОРЫ МАТЧЕЙ "АТЛЕТИК" - "АТЛЕТИКО" И "ЛЕГАНЕС" - "ЖИРОНА"

В Серии А свои встречи 28-го тура провели три пары команд.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "САССУОЛО" - "САМПДОРИЯ"

ВИДЕООБЗОР МАТЧА СПАЛ - "РОМА"

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ТОРИНО" - "БОЛОНЬЯ"

В немецкой Бундеслиге дортмундская "Боруссия" выгрызла победу над "Гертой". Другие результаты доступны по ссылке.

Краткий обзор субботних матчей 29-го тура чемпионата Франции ищите здесь.

Кому интересны другие первенства, Нидерланды - здесь, Португалия - здесь, Турция - здесь, Украина - здесь.

И напоследок небольшой дайджест:

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