Главные новости дня: 16 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 марта.

"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ.

Собянин запретил проведение в Москве любых спортивных мероприятий.

Турция готова самостоятельно принять Евро-2020.

УЕФА не может определять чемпионов стран.

11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона.

Названы возможные сроки возобновления Серии А.

Федерация футбола Италии настаивает на переносе Евро-2020.

Названа зарплата Александра Головина по новому контракту с "Монако".

CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире.

Парагвайский суд отказался выпустить Роналдиньо под залог.

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