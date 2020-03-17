Главные новости дня: 16 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 марта.
"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ.
Собянин запретил проведение в Москве любых спортивных мероприятий.
Турция готова самостоятельно принять Евро-2020.
УЕФА не может определять чемпионов стран.
11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона.
Названы возможные сроки возобновления Серии А.
Федерация футбола Италии настаивает на переносе Евро-2020.
Названа зарплата Александра Головина по новому контракту с "Монако".
CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире.
Парагвайский суд отказался выпустить Роналдиньо под залог.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 марта
-
Названы возможные сроки возобновления Серии А
-
Рамос присоединился к челленджу "Оставайся дома"
-
СМИ: "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны"
-
Экс-врач "Спартака": "РПЛ и Евро не нужно приостанавливать"
-
"Валенсия" сообщила о новых случаях заражения коронавирусом
-
"Арсенал" ждет от "Ромы" предложений по Мхитаряну
-
Еще одна страна просит о переносе Евро-2020
-
Глава PFA высказался о возможном завершении АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" интересен нападающий "Вулверхэмптона"
-
Федотов оценил игру Кокорина
-
Чемпионат Китая близок к возобновлению
-
Ассист Кудряшова помог "Антальяспору" переиграть "Сивасспор"
-
"Милан" и "Наполи" поборются за игрока "Арсенала"
-
"Милан" рассматривает двух вратарей на замену Доннарумме
-
Турция готова самостоятельно принять Евро-2020
-
"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча против "Ростова"
-
Ругани рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
-
"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ
-
Газзаев выступает против досрочного признания "Зенита" чемпионом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18