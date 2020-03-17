Главные новости дня: 16 марта

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Главные новости дня: 16 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 марта.

"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ.

Собянин запретил проведение в Москве любых спортивных мероприятий.

Турция готова самостоятельно принять Евро-2020.

УЕФА не может определять чемпионов стран.

11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона.

Названы возможные сроки возобновления Серии А.

Федерация футбола Италии настаивает на переносе Евро-2020.

Названа зарплата Александра Головина по новому контракту с "Монако".

CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире.

Парагвайский суд отказался выпустить Роналдиньо под залог.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Названы возможные сроки возобновления Серии А

Названы возможные сроки возобновления Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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