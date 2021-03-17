Главные новости дня: 16 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 марта.

Возобновилась Лига Чемпионов. Путевки в четвертьфинал завоевали "Реал", обыгравший "Аталанту", и "Манчестер Сити", который оказался сильнее менхенгладбахской "Боруссии".

Стали известны шесть четвертьфиналистов Лиги Чемпионов.

Туринский "Ювентус" может серьезно усилить состав в случае ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду.

Московский "Спартак" проявляет интерес к 100-килограммовому американскому нападающему Дэрилу Дайку.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о мечте нападающего команды Криштиану Роналду.

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 23-го тура чемпионата России.

39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович официально вернулся в состав сборной Швеции.

В "Спартаке" рассказали подробности травмы нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда будет играть в Азербайджане.

Нынешний сезон для вингера мадридского "Реала" Эдена Азара может завершиться досрочно.

В семье владельца московского "Спартака" Леонида Федуна произошла трагедия. Ушёл из жизни его отец Арнольд Федун.

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