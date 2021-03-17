Главные новости дня: 16 марта

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Главные новости дня: 16 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 марта.

Возобновилась Лига Чемпионов. Путевки в четвертьфинал завоевали "Реал", обыгравший "Аталанту", и "Манчестер Сити", который оказался сильнее менхенгладбахской "Боруссии".

Стали известны шесть четвертьфиналистов Лиги Чемпионов.

Туринский "Ювентус" может серьезно усилить состав в случае ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду.

Московский "Спартак" проявляет интерес к 100-килограммовому американскому нападающему Дэрилу Дайку.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о мечте нападающего команды Криштиану Роналду.

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 23-го тура чемпионата России.

39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович официально вернулся в состав сборной Швеции.

В "Спартаке" рассказали подробности травмы нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда будет играть в Азербайджане.

Нынешний сезон для вингера мадридского "Реала" Эдена Азара может завершиться досрочно.

В семье владельца московского "Спартака" Леонида Федуна произошла трагедия. Ушёл из жизни его отец Арнольд Федун

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Определились шесть четвертьфиналистов Лиги Чемпионов

Определились шесть четвертьфиналистов Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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