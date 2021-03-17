Главные новости дня: 16 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 марта.
Возобновилась Лига Чемпионов. Путевки в четвертьфинал завоевали "Реал", обыгравший "Аталанту", и "Манчестер Сити", который оказался сильнее менхенгладбахской "Боруссии".
Стали известны шесть четвертьфиналистов Лиги Чемпионов.
Туринский "Ювентус" может серьезно усилить состав в случае ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду.
Московский "Спартак" проявляет интерес к 100-килограммовому американскому нападающему Дэрилу Дайку.
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о мечте нападающего команды Криштиану Роналду.
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 23-го тура чемпионата России.
39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович официально вернулся в состав сборной Швеции.
В "Спартаке" рассказали подробности травмы нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда будет играть в Азербайджане.
Нынешний сезон для вингера мадридского "Реала" Эдена Азара может завершиться досрочно.
В семье владельца московского "Спартака" Леонида Федуна произошла трагедия. Ушёл из жизни его отец Арнольд Федун.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18