Главные новости дня: 16 марта

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 марта.

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" на своем поле с крупным счетом проиграл "Вильярреалу", "Челси" в гостях вновь оказался сильнее "Лилля".

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Состоялись две перенесенных матча чемпионата Англии. "Ливерпуль" победил "Арсенал", "Тоттенхэм" обыграл "Брайтон".

40-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поставил важное условие перед мадридским "Реалом".

Расписание матчей 23-30 туров РПЛ.

Бывший защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в Греции.

В чемпионате Германии "Боруссия" Дортмунд добилась победы над "Майнцем".

"Атлетико Минейро" объявил о продлении контракта с нападающим Халком.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru