Главные новости дня: 16 марта

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Главные новости дня: 16 марта

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 марта.

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" на своем поле с крупным счетом проиграл "Вильярреалу", "Челси" в гостях вновь оказался сильнее "Лилля".

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Состоялись две перенесенных матча чемпионата Англии. "Ливерпуль" победил "Арсенал", "Тоттенхэм" обыграл "Брайтон".

40-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поставил важное условие перед мадридским "Реалом".

Расписание матчей 23-30 туров РПЛ.

Бывший защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в Греции.

В чемпионате Германии "Боруссия" Дортмунд добилась победы над "Майнцем".

"Атлетико Минейро" объявил о продлении контракта с нападающим Халком.

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Позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 16 марта

Позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 16 марта

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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