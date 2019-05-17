Главные новости дня: 16 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 16 мая.

Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА.

"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы.

Кроме того, хавбек "канониров" Генрих Мхитарян может пропустить финал из соображений безопасности.

"Интер" объявил о продлении контракта с Миланом Шкриньяром.

Brand Finance опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных клубов.

Сборная Англии назвала состав на финал четырех Лиги наций.

Болельщики "Реала" выбрали второго вратаря команды.

Также "Реал" подписал контракт с Лукой Йовичем.

Денис Глушаков конфликтовал с Олегом Кононовым из-за выбора состава.

Лионель Месси получил одну из высших наград правительства Каталонии.

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