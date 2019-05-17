Главные новости дня: 16 мая

Теги арсенал лондонанглияреал мадридденис глушаковмилан шкриньяр

Главные новости дня: 16 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 16 мая.

Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА.

"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы.

Кроме того, хавбек "канониров" Генрих Мхитарян может пропустить финал из соображений безопасности.

"Интер" объявил о продлении контракта с Миланом Шкриньяром.

Brand Finance опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных клубов.

Сборная Англии назвала состав на финал четырех Лиги наций.

Болельщики "Реала" выбрали второго вратаря команды.

Также "Реал" подписал контракт с Лукой Йовичем.

Денис Глушаков конфликтовал с Олегом Кононовым из-за выбора состава.

Лионель Месси получил одну из высших наград правительства Каталонии.

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Месси получил одну из высших наград правительства Каталонии

Месси получил одну из высших наград правительства Каталонии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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