Главные новости дня: 16 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 мая.

Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты.

"Айнтрахт" проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в матче Бундеслиги.

Сезон Серии А могут доиграть в формате плей-офф.

В Италии с 18 мая можно проводить командные тренировки.

Александр Головин - самый просматриваемый российский футболист на Transfermarkt в 2020 году.

У нападающего "Локомотива" Фарфана диагностирован коронавирус.

Три клуба РПЛ нелегально тренируются во время карантина.

"Марсель" рассматривает четырёх кандидатов на замену Виллаш-Боашу.

"Аякс" назвал лучшего игрока года.

Радослав Ковач готов возглавить "Спартак".

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