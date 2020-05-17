Главные новости дня: 16 мая

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Главные новости дня: 16 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 мая.

Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты.

"Айнтрахт" проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в матче Бундеслиги.

Сезон Серии А могут доиграть в формате плей-офф.

В Италии с 18 мая можно проводить командные тренировки.

Александр Головин - самый просматриваемый российский футболист на Transfermarkt в 2020 году.

У нападающего "Локомотива" Фарфана диагностирован коронавирус.

Три клуба РПЛ нелегально тренируются во время карантина.

"Марсель" рассматривает четырёх кандидатов на замену Виллаш-Боашу.

"Аякс" назвал лучшего игрока года.

Радослав Ковач готов возглавить "Спартак".

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Журналист Симонов рассказал о трансферных планах "Локомотива"

Журналист Симонов рассказал о трансферных планах "Локомотива"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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