Главные новости дня: 16 мая

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 мая.

Завершился чемпионат России. В заключительном туре "Зенит" разнес "Тамбов", "Спартак" спасся в игре с "Ахматом", ЦСКА проиграл "Динамо", а "Локомотив" победил "Урал". Результаты всех матчей тура можно посмотреть здесь. Стали известны все участники еврокубков от России.

В английской Премьер-лиги "Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Вест Бромвичем" благодаря голу вратаря Алиссона.

В чемпионате Испании "Барселона" проиграла "Сельте", "Реал" выиграл у "Атлетика", "Атлетико" вырвал победу в матче с "Осасуной". Результаты всех матчей тура.

В чемпионате Германии определились еще два участники Лиги Чемпионов. Ими стали дортмундская "Боруссия", обыгравшая "Майнц", и "Вольфсбург", сыгравший вничью с "РБ Лейпиг". Результаты всех матчей тура доступны по ссылке.

В чемпионате Франции "Монако" выиграл у "Ренна" благодаря Александру Головину, ПСЖ разгромил "Реймс", а "Лилль" не смог победить "Сент-Этьен". Результаты всех матчей тура Лиги 1.

В чемпионате Италии "Наполи" победил "Фиорентину", а "Милан" потерял очки с "Кальяри".

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