Главные новости дня: 16 мая
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 мая.
Завершился чемпионат России. В заключительном туре "Зенит" разнес "Тамбов", "Спартак" спасся в игре с "Ахматом", ЦСКА проиграл "Динамо", а "Локомотив" победил "Урал". Результаты всех матчей тура можно посмотреть здесь. Стали известны все участники еврокубков от России.
В английской Премьер-лиги "Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Вест Бромвичем" благодаря голу вратаря Алиссона.
В чемпионате Испании "Барселона" проиграла "Сельте", "Реал" выиграл у "Атлетика", "Атлетико" вырвал победу в матче с "Осасуной". Результаты всех матчей тура.
В чемпионате Германии определились еще два участники Лиги Чемпионов. Ими стали дортмундская "Боруссия", обыгравшая "Майнц", и "Вольфсбург", сыгравший вничью с "РБ Лейпиг". Результаты всех матчей тура доступны по ссылке.
В чемпионате Франции "Монако" выиграл у "Ренна" благодаря Александру Головину, ПСЖ разгромил "Реймс", а "Лилль" не смог победить "Сент-Этьен". Результаты всех матчей тура Лиги 1.
В чемпионате Италии "Наполи" победил "Фиорентину", а "Милан" потерял очки с "Кальяри".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18