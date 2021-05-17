Главные новости дня: 16 мая

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Главные новости дня: 16 мая

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 мая.

Завершился чемпионат России. В заключительном туре "Зенит" разнес "Тамбов", "Спартак" спасся в игре с "Ахматом", ЦСКА проиграл "Динамо", а "Локомотив" победил "Урал". Результаты всех матчей тура можно посмотреть здесь. Стали известны все участники еврокубков от России.

В английской Премьер-лиги "Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Вест Бромвичем" благодаря голу вратаря Алиссона.

В чемпионате Испании "Барселона" проиграла "Сельте", "Реал" выиграл у "Атлетика", "Атлетико" вырвал победу в матче с "Осасуной". Результаты всех матчей тура.

В чемпионате Германии определились еще два участники Лиги Чемпионов. Ими стали дортмундская "Боруссия", обыгравшая "Майнц", и "Вольфсбург", сыгравший вничью с "РБ Лейпиг". Результаты всех матчей тура доступны по ссылке.

В чемпионате Франции "Монако" выиграл у "Ренна" благодаря Александру Головину, ПСЖ разгромил "Реймс", а "Лилль" не смог победить "Сент-Этьен". Результаты всех матчей тура Лиги 1.

В чемпионате Италии "Наполи" победил "Фиорентину", а "Милан" потерял очки с "Кальяри".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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