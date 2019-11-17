Главные новости дня: 16 ноября

Теги россиябельгиязлатан ибрагимовичантонио конте

Главные новости дня: 16 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 ноября.

Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе.

Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией.

Со всеми результатами дня вы можете ознакомиться по ссылке.

Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020.

Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020.

Букмекеры назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком.

Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей. Позже в "Интере" заявили, что письмо пришло в штаб-квартиру клуба.

Сердар Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии.

Златан Ибрагимович озвучил свои требования по зарплате для заинтересованных клубов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября

Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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