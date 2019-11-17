Главные новости дня: 16 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 ноября.

Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе.

Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией.

Со всеми результатами дня вы можете ознакомиться по ссылке.

Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020.

Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020.

Букмекеры назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком.

Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей. Позже в "Интере" заявили, что письмо пришло в штаб-квартиру клуба.

Сердар Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии.

Златан Ибрагимович озвучил свои требования по зарплате для заинтересованных клубов.

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