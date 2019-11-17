Главные новости дня: 16 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 ноября.
Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе.
Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией.
Со всеми результатами дня вы можете ознакомиться по ссылке.
Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020.
Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020.
Букмекеры назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком.
Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей. Позже в "Интере" заявили, что письмо пришло в штаб-квартиру клуба.
Сердар Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии.
Златан Ибрагимович озвучил свои требования по зарплате для заинтересованных клубов.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 16 ноября
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Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября
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Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020
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Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше
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Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией
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1
Черчесов: "На Евро будем бороться за кубок"
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Газзаев оценил игру Гильерме в матче с Бельгией
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Ролан Гусев выступает за возвращение Акинфеева в сборную России
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Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС
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Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии
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Азар вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Бельгии
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Тренер Бельгии Мартинес прокомментировал победу над Россией
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Бельгия - лидер отборочного раунда Евро-2020 по забитым голам
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Бельгия прервала победную серию России
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Казахстан обыграл Сан-Марино, Уэльс и Словения добыли победы в своих матчах
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12
Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе
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"Милан" интересуется трансферной целью "Зенита"
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2
Бензема ответил на слова главы Федерации футбола Франции
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Бэйл принимает участие в матче сборной Уэльса. За "Реал" он не играл 1,5 месяца
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2
Бельгия после первого тайма громит Россию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7