Главные новости дня: 16 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 ноября.

"Барселона" собирается избавиться от шести футболистов.

Суарес пропустит матчи с "Барселоной" и "Локомотивом" из-за коронавируса

Хавьер Маскерано завершил карьеру.

Тедеско дал игрокам "Спартака" 10 выходных перед матчем с "Динамо".

Манчини хочет попасть на матч "Зенит" - "Лацио". Сейчас у него коронавирус.

Сафонов рассказал о своем самочувствии.

У "Зенита" нет предложений по трансферу Дзюбы.

ЦСКА намерен избавиться от Васина.

Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США. Ему ответил "Спартак".

Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо".

"Реал" и Рамос отменили пресс-конференции о будущем игрока.

Кандидат в президенты "Барселоны" не хочет возвращать Неймара.

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