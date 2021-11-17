Главные новости дня: 16 ноября

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Главные новости дня: 16 ноября

Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 ноября.

Состоялись заключительные матчи европейского группового отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Украина победила Боснию, Нидерланды оказались сильнее Норвегии, Франция обыграла Финляндию. Результаты всех матчей дня доступны по ссылке.

Стали известны потенциальные соперники сборной России в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

Стали известны 12 участников чемпионата мира, который состоится в декабре 2022 года в Катаре.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду написал красивый пост о своей родной Португалии, а его девушка Джорджина Родригес лайкнула фото с Лионелем Месси.

"Фиорентина" намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина.

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил травму и выбыл из строя. У спартаковцев большие потери перед матчем с "Краснодаром".

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может покинуть клуб из нового главного тренера команды Хави Эрнандеса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Стали известны потенциальные соперники сборной России в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ-2022

Стали известны потенциальные соперники сборной России в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ-2022

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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