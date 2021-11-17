Главные новости дня: 16 ноября
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 16 ноября.
Состоялись заключительные матчи европейского группового отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Украина победила Боснию, Нидерланды оказались сильнее Норвегии, Франция обыграла Финляндию. Результаты всех матчей дня доступны по ссылке.
Стали известны потенциальные соперники сборной России в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
Стали известны 12 участников чемпионата мира, который состоится в декабре 2022 года в Катаре.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду написал красивый пост о своей родной Португалии, а его девушка Джорджина Родригес лайкнула фото с Лионелем Месси.
"Фиорентина" намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина.
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил травму и выбыл из строя. У спартаковцев большие потери перед матчем с "Краснодаром".
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может покинуть клуб из нового главного тренера команды Хави Эрнандеса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18