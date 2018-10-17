Главные новости дня: 16 октября

Теги франциягерманияукраинароссия до 21 годалионель мессибарселона

Главные новости дня: 16 октябряРедакция soccernews.ru выделяет десять самых главных событий вторника, 16-го октября.

1. В матче двух последних чемпионов мира сборная Франции одержала волевую победу над Германией, усугубив кризис в команде Йоахима Лева. Отчет об этой игре и разбор кризиса в "бундестим" доступны по ссылкам.

2. Молодежная сборная России не смогла пробиться в финальный раунд Чемпионата Европы U-21. В заключительном матче отборочного турнира подопечные Евгения Бушманова уступили сверстникам из Австрии.

3. Адвокаты Александра Кокорина и Павла Мамаева подвели итоги очных ставок своих клиентов с потерпевшим Денисом Паком. Так, хорошей новостью для хавбека "Краснодара" стало то, что чиновник не имеет к нему претензий. Форвард "Зенита" в свою очередь принес извинения Паку, однако ответа пока не получил.

4. Сборная Украины продолжила свою победную поступь в Лиге Наций. Третий выигрыш кряду позволил подопечным Андрея Шевченко досрочно оформить повышение в классе.

5. Оргкомитет Чемпионата Мира-2018 подвел финансовый итог турниру. Оказалось, что на мундиале хозяева получили 264 миллиарда рублей чистой прибыли.

6. В этот день 14 лет назад за "Барселону" дебютировал некто Лионель Месси. С того времени жизнь паренька и история каталонского клуба круто изменились.

7. Эдин Джеко вошел в десятку лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Босниец сравнялся с показателями Яна Коллера и Роберта Левандовски.

8. У "Барселоны" возникли проблемы с двумя ее легендами. Клуб остался недоволен действиями Роналдиньо и Ривалдо.

9. Череда травм преследует "Ливерпуль". В играх сборных "красные" потеряли уже четвертого своего значимого игрока.

10. "Барселона" интересуется защитником "Зенита" Браниславом Ивановичем. Агент серба уже дал комментарий этому слуху. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов