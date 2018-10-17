Главные новости дня: 16 октября

Редакция soccernews.ru выделяет десять самых главных событий вторника, 16-го октября.

1. В матче двух последних чемпионов мира сборная Франции одержала волевую победу над Германией, усугубив кризис в команде Йоахима Лева. Отчет об этой игре и разбор кризиса в "бундестим" доступны по ссылкам.

2. Молодежная сборная России не смогла пробиться в финальный раунд Чемпионата Европы U-21. В заключительном матче отборочного турнира подопечные Евгения Бушманова уступили сверстникам из Австрии.

3. Адвокаты Александра Кокорина и Павла Мамаева подвели итоги очных ставок своих клиентов с потерпевшим Денисом Паком. Так, хорошей новостью для хавбека "Краснодара" стало то, что чиновник не имеет к нему претензий. Форвард "Зенита" в свою очередь принес извинения Паку, однако ответа пока не получил.

4. Сборная Украины продолжила свою победную поступь в Лиге Наций. Третий выигрыш кряду позволил подопечным Андрея Шевченко досрочно оформить повышение в классе.

5. Оргкомитет Чемпионата Мира-2018 подвел финансовый итог турниру. Оказалось, что на мундиале хозяева получили 264 миллиарда рублей чистой прибыли.

6. В этот день 14 лет назад за "Барселону" дебютировал некто Лионель Месси. С того времени жизнь паренька и история каталонского клуба круто изменились.

7. Эдин Джеко вошел в десятку лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Босниец сравнялся с показателями Яна Коллера и Роберта Левандовски.

8. У "Барселоны" возникли проблемы с двумя ее легендами. Клуб остался недоволен действиями Роналдиньо и Ривалдо.

9. Череда травм преследует "Ливерпуль". В играх сборных "красные" потеряли уже четвертого своего значимого игрока.

10. "Барселона" интересуется защитником "Зенита" Браниславом Ивановичем. Агент серба уже дал комментарий этому слуху. | soccernews.ru