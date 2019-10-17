Главные новости дня: 16 октября

Теги лионель мессироссияреал мадридбарселона

Главные новости дня: 16 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 октября.

Лионель Месси получил шестую "Золотую бутсу".

Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020.

Джанни Инфантино предложил новый способ борьбы с расизмом в футболе.

Арестованы фанаты сборной Болгарии, подозреваемые в расизме во время матча с Англией.

Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала.

Криштиану Роналду за год заработал на рекламе в инстаграме вдвое больше, чем Месси.

"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид.

Эль Класико могут перенести на другую дату.

"Реал" хочет купить Килиана Мбаппе по "схеме Азара".

"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В Москве формируют новый клуб "Москоу Сити"

В Москве формируют новый клуб "Москоу Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов