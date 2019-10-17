Главные новости дня: 16 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 октября.
Лионель Месси получил шестую "Золотую бутсу".
Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020.
Джанни Инфантино предложил новый способ борьбы с расизмом в футболе.
Арестованы фанаты сборной Болгарии, подозреваемые в расизме во время матча с Англией.
Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала.
Криштиану Роналду за год заработал на рекламе в инстаграме вдвое больше, чем Месси.
"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид.
Эль Класико могут перенести на другую дату.
"Реал" хочет купить Килиана Мбаппе по "схеме Азара".
"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эль Класико могут перенести на другую дату
-
"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера
-
Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала
-
Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
-
"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 октября
-
"Арсенал" определился с возможной заменой для Эмери
-
Ибрагимович может вернуться в Италию
-
Черчесов рассказал о моменте, когда он был близок к увольнению из сборной России
-
"Тоттенхэм" назвал "Реалу" условие по трансферу Эриксена
-
В Москве формируют новый клуб "Москоу Сити"
-
Сарри определился со своей позицией по Рабьо
-
Бэйл пропустит игру против "Мальорки". Участие в класико под вопросом
-
Рамос о выходе Испании на Евро-2020: "Это для вас, Луис"
-
"Ливерпуль" заинтересован в возвращении Коутиньо
-
Эль Класико могут перенести на другую дату
-
2
"Барселона": "У Месси "Золотых бутс" больше, чем у вас простой обуви"
-
Три клуба поборются за нападающего "Реала" Васкеса
-
"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Кулибали
-
Черчесов рассказал, как справлялся с критикой перед ЧМ-2018
-
Футболка Ибрагимовича - самая продаваемая в МЛС за 2019 год
-
СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Фелиша
-
1
Себальос - хавбеку "Краснодара" Ольссону: "Не пытайся вести себя как Месси"
-
"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера
-
Эрнандес: "Никогда не перешел бы в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3