Главные новости дня: 16 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 октября.

Лионель Месси получил шестую "Золотую бутсу".

Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020.

Джанни Инфантино предложил новый способ борьбы с расизмом в футболе.

Арестованы фанаты сборной Болгарии, подозреваемые в расизме во время матча с Англией.

Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала.

Криштиану Роналду за год заработал на рекламе в инстаграме вдвое больше, чем Месси.

"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид.

Эль Класико могут перенести на другую дату.

"Реал" хочет купить Килиана Мбаппе по "схеме Азара".

"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера.

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