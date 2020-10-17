Главные новости дня: 16 октября

Теги уралпавел погребнякспартак москвавиктор мозесалексей миранчук

Главные новости дня: 16 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 октября.

Погребняк вернулся в "Урал" .

Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Ним" в Лиге 1.

Черчесов рассказал, чего еще хочет добиться в качестве тренера сборной России.

Эдегор получил травму правой камбаловидной мышцы.

Пабло Сабалета завершил карьеру.

"Локомотив" договорился о продлении контракта с Антоном Миранчуком.

Роналду показал, как поддерживает форму на карантине.

Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи".

Новичок "Спартака" Мозес прилетел в Москву.

Президент "Урала" подтвердил возвращение Погребняка.

Президент УЕФА допустил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

На матче ЛЧ "Ренн" - "Краснодар" смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей

На матче ЛЧ "Ренн" - "Краснодар" смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов