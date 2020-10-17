Главные новости дня: 16 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 октября.
Погребняк вернулся в "Урал" .
Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Ним" в Лиге 1.
Черчесов рассказал, чего еще хочет добиться в качестве тренера сборной России.
Эдегор получил травму правой камбаловидной мышцы.
Пабло Сабалета завершил карьеру.
"Локомотив" договорился о продлении контракта с Антоном Миранчуком.
Роналду показал, как поддерживает форму на карантине.
Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи".
Новичок "Спартака" Мозес прилетел в Москву.
Президент "Урала" подтвердил возвращение Погребняка.
Президент УЕФА допустил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020.
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Главные новости дня: 16 октября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20