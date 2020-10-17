Главные новости дня: 16 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 16 октября.

Погребняк вернулся в "Урал" .

Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Ним" в Лиге 1.

Черчесов рассказал, чего еще хочет добиться в качестве тренера сборной России.

Эдегор получил травму правой камбаловидной мышцы.

Пабло Сабалета завершил карьеру.

"Локомотив" договорился о продлении контракта с Антоном Миранчуком.

Роналду показал, как поддерживает форму на карантине.

Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи".

Новичок "Спартака" Мозес прилетел в Москву.

Президент "Урала" подтвердил возвращение Погребняка.

Президент УЕФА допустил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020.

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