Главные новости дня: 16 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 сентября.
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" обыграл "Ахмат" и догнал лидеров. В другом матче "Динамо" и "Уфа" не выявили победителя.
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов хотел уйти в отставку, но ее не принял владелец клуба.
Сын Филиппа Киркорова перебрался из академии "Барселоны" в академию ЦСКА.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он собирается жениться.
ПСЖ понес серьезнейшие потери перед матчем Лиги Чемпионов с "Реалом".
"Милан" может обрести нового владельца.
"Монако" ищет нового тренера и рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти.
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Уралом".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0