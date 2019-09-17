Главные новости дня: 16 сентября

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Главные новости дня: 16 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 16 сентября.

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" обыграл "Ахмат" и догнал лидеров. В другом матче "Динамо" и "Уфа" не выявили победителя.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов хотел уйти в отставку, но ее не принял владелец клуба.

Сын Филиппа Киркорова перебрался из академии "Барселоны" в академию ЦСКА.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он собирается жениться

ПСЖ понес серьезнейшие потери перед матчем Лиги Чемпионов с "Реалом".

"Милан" может обрести нового владельца.

"Монако" ищет нового тренера и рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти.

"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Уралом".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ

"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ

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