Главные новости дня: 16 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 сентября.

Нападающий ПСЖ Неймар дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции.

"Барселона" обыграла "Жирону" благодаря дублю Лионеля Месси.

В матче Кубка России "Спартак" разгромил "Родину", а "Рубин" обыграл "Черноморец". Первые голы за "Спартак" забили Айртон и Урунов.

Илья Геркус выиграл суд у "Локомотива".

В матче чемпионата Франции ПСЖ едва не потерял очки с аутсайдером.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл перейдет в "Тоттенхэм".

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн летом просился в "Манчестер Сити".

"Локомотив" близок к приобретению форварда "Порту" Тикиньо.

Тренера "Спартака" дисквалифицировали на 6 матчей.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru