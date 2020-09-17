Главные новости дня: 16 сентября

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Главные новости дня: 16 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 16 сентября.

Нападающий ПСЖ Неймар дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции.

"Барселона" обыграла "Жирону" благодаря дублю Лионеля Месси.

В матче Кубка России "Спартак" разгромил "Родину", а "Рубин" обыграл "Черноморец". Первые голы за "Спартак" забили Айртон и Урунов.

Илья Геркус выиграл суд у "Локомотива".

В матче чемпионата Франции ПСЖ едва не потерял очки с аутсайдером.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл перейдет в "Тоттенхэм".

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн летом просился в "Манчестер Сити".

"Локомотив" близок к приобретению форварда "Порту" Тикиньо.

Тренера "Спартака" дисквалифицировали на 6 матчей.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Гарет Бэйл переходит в "Тоттенхэм"

Гарет Бэйл переходит в "Тоттенхэм"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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