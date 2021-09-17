Главные новости дня: 16 сентября

Фото: твиттер "Локомотива"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 сентября.

"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем".

Все результаты матчей 1-го тура Лиги Европы.

"Рома" Моуринью разгромила ЦСКА Софию в Лиге конференций.

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство, Франция выпала из топ-3.

Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов Golden Boy сократился со 100 до 40 игроков.

Директора "Барселоны" потребовали уволить Рональда Кумана уже сейчас.

Леон Горетцка подписал новый контракт с "Баварией".

Андрей Шевченко может возглавить сборную Турции.

Штефана Кунца зовут в сборную Турции.

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