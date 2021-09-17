Главные новости дня: 16 сентября

Теги локомотив москватурцияандрей шевченкосебастьян аллербарселонарональд куман

Главные новости дня: 16 сентябряФото: твиттер "Локомотива"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 сентября.

"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем".

Все результаты матчей 1-го тура Лиги Европы.

"Рома" Моуринью разгромила ЦСКА Софию в Лиге конференций.

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство, Франция выпала из топ-3.

Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов Golden Boy сократился со 100 до 40 игроков.

Директора "Барселоны" потребовали уволить Рональда Кумана уже сейчас.

Леон Горетцка подписал новый контракт с "Баварией".

Андрей Шевченко может возглавить сборную Турции.

Штефана Кунца зовут в сборную Турции.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентября

Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов