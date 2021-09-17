Главные новости дня: 16 сентября
Фото: твиттер "Локомотива"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 сентября.
"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем".
Все результаты матчей 1-го тура Лиги Европы.
"Рома" Моуринью разгромила ЦСКА Софию в Лиге конференций.
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство, Франция выпала из топ-3.
Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Список номинантов Golden Boy сократился со 100 до 40 игроков.
Директора "Барселоны" потребовали уволить Рональда Кумана уже сейчас.
Леон Горетцка подписал новый контракт с "Баварией".
Андрей Шевченко может возглавить сборную Турции.
Штефана Кунца зовут в сборную Турции.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 16 сентября
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1
Смородская: "Стыдно только за "Спартак"
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Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентября
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Агенты Бакаева отреагировали на информацию о требованиях игрока касательно зарплаты в "Спартаке"
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"Барселона" и Дембеле обсуждают детали нового контракта
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Николич прокомментировал результат матча с "Марселем"
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"Рома" Моуринью разгромила ЦСКА Софию в Лиге конференций
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"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"
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Дом футболиста "Челси" ограбили во время игры с "Зенитом"
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Ибрагимович высказался о Суперлиге
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Араухо близок к продлению контракта с "Барселоной"
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"Локомотив" продлил безвыигрышную серию в еврокубках
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"Манчестер Юнайтед" рассматривает трех топ-тренеров на замену Сульшеру
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"Барселона" утвердила бюджет на сезон
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"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ренном" в Лиге конференций
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"Бетис" в результативном матче одолел "Селтик", "Байер" обыграл "Ференцварош", "Лацио" уступил "Галатасараю"
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"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем"
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"Челси" не имеет права обратного выкупа Томори
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Стали известны сроки восстановления Щенникова
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Холанд - лучший футболист августа в Бундеслиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18