Главные новости дня: 16 января

Сегодня, 16 января, главным событием в мире футбола стало то, что "Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии.

Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом".

В Кубке Испании гол экс-форварда ЦСКА выбил "Атлетико".

"Дженоа" отклонила предложение лондонского "Вест Хэма" по своему ведущему форварду Кшиштофу Пентеку.

"Челси" предложит работу Петру Чеху.

КОНКАКАФ опубликовала символическую сборную 2018 года.

Полиция арестовала игрока "Тоттенхэма".

У Бэйла могут возникнуть сложности в "Реале" из-за Brexit.

Президент "Барселоны" назвал имя главного тренера команды на следующий сезон.

"Спартак" одержал уверенную победу в первом матче в 2019 году.

Буффон назвал главную причину своего перехода в ПСЖ.

В "Барселоне" опасаются возможного срыва приоритетного трансфера.

Тухель принял важное решение по Рабьо, который может покинуть ПСЖ.

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