Главные новости дня: 16 января

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Главные новости дня: 16 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 января.

Большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.

"Рома" обыграла "Парму" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии.

Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ".

 

Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд.

"Монтеррей" заплатит за трансфер Краневиттера 7 миллионов евро.

 

Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд.

 

Сетьен заблокировал трансфер Видаля из "Барселоны".

 

С 1 июля футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в РПЛ.

 

Клубы РПЛ поддержали реформу Кубка России.

 

Прядкина досрочно переизбрали на пост президента РПЛ.

"Зенит" ведёт переговоры с трансферной целью "Локомотива" и "Рубина".

Кокорин забил первый гол "Зенита" в 2020 году.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Рома" обыграла "Парму" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

"Рома" обыграла "Парму" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 47
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Уотфорд Уотфорд 22 22
18 Астон Вилла Астон Вилла 22 21
19 Борнмут Борнмут 22 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
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