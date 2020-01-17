Главные новости дня: 16 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 января.

Большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.

"Рома" обыграла "Парму" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии.

Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ".

Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд.

"Монтеррей" заплатит за трансфер Краневиттера 7 миллионов евро.

Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд.

Сетьен заблокировал трансфер Видаля из "Барселоны".

С 1 июля футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в РПЛ.

Клубы РПЛ поддержали реформу Кубка России.

Прядкина досрочно переизбрали на пост президента РПЛ.

"Зенит" ведёт переговоры с трансферной целью "Локомотива" и "Рубина".

Кокорин забил первый гол "Зенита" в 2020 году.

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