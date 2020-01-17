Главные новости дня: 16 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 16 января.
Большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.
"Рома" обыграла "Парму" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии.
Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ".
Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд.
"Монтеррей" заплатит за трансфер Краневиттера 7 миллионов евро.
Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд.
Сетьен заблокировал трансфер Видаля из "Барселоны".
С 1 июля футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в РПЛ.
Клубы РПЛ поддержали реформу Кубка России.
Прядкина досрочно переизбрали на пост президента РПЛ.
"Зенит" ведёт переговоры с трансферной целью "Локомотива" и "Рубина".
Кокорин забил первый гол "Зенита" в 2020 году.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ"
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"Монтеррей" заплатит за трансфер Краневиттера 7 миллионов евро
-
Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд
-
Сетьен заблокировал трансфер Видаля из "Барселоны"
Лента новостей
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Главные новости дня: 16 января
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"Монтеррей" заплатит за трансфер Краневиттера 7 миллионов евро
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"Интер" и "Рома" планируют обменяться игроками этой зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14