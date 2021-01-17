Главные новости дня: 16 января

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Главные новости дня: 16 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 16 января.

Полузащитник Йоррит Хендрикс перешел из ПСВ в "Спартак".

ПСЖ обыграл "Анжер" и вышел на первое место в Лиге 1.

Московский "Локомотив" завершил сделку по приобретению у "Бордо" центрального защитника Пабло Насименто.

"Лестер" обыграл "Саутгемптон" и вышел на второе место в АПЛ.

Бывший футболист московского ЦСКА Сергей Родин скончался в возрасте 39 лет.

Тренер "Барселоны" Рональд Куман включил нападающего Лионеля Месси в заявку на финальный матч Суперкубка Испании против "Атлетика".

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала ролик, посвящённый первому дню тренировочного сбора в Дубае.

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью хочет усилить состав своей команды полузащитником "Интера" Кристианом Эриксеном.

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот стал трансферной целью "Барселоны".

Испанский защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия не перейдет в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, что он задумывался о завершении карьеры.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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Гол Курзава вывел ПСЖ на первое место в Лиге 1

Гол Курзава вывел ПСЖ на первое место в Лиге 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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