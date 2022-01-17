Главные новости дня: 16 января

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Главные новости дня: 16 январяФото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 января.

"Реал" - обладатель Суперкубка Испании.

"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд".

"Интер" сыграл вничью с "Аталантой".

"Бетис" выбил "Севилью" из Кубка Испании.

Все результаты Кубка Африки 16 января.

"Эвертон" объявил об отставке Рафаэля Бенитеса.

Андрей Шевченко может возглавить сборной Польши.

Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону".

"Челси" не делал предложения по Френки де Йонгу.

"Барселона" не собирается избавляться от Мемфиса Депая.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Интер" сыграл вничью с "Аталантой"

"Интер" сыграл вничью с "Аталантой"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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