Главные новости дня: 16 января

Фото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 16 января.

"Реал" - обладатель Суперкубка Испании.

"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд".

"Интер" сыграл вничью с "Аталантой".

"Бетис" выбил "Севилью" из Кубка Испании.

Все результаты Кубка Африки 16 января.

"Эвертон" объявил об отставке Рафаэля Бенитеса.

Андрей Шевченко может возглавить сборной Польши.

Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону".

"Челси" не делал предложения по Френки де Йонгу.

"Барселона" не собирается избавляться от Мемфиса Депая.

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