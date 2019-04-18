Главные новости дня: 17 апреля

Теги тоттенхэмманчестер ситиливерпульалександр кокоринпавел мамаев

Главные новости дня: 17 апреля

Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в среду, 17 апреля.

"Тоттенхэм" сотворил сенсацию выбив "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов. Лондонский клуб уступил на выезде со счетом 3:4, но прошел дальше за счет правила выездного гола, победив ранее дома 1:0.

Еще одним полуфиналистом ожидаемо стал "Ливерпуль", разгромивший "Порту".

После завершения четвертьфинальных матчей стали известны все полуфиналисты Лиги Чемпионов.

В Пресненском суде Москвы продолжается судебный процесс над полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающий "Зенита" Александром Кокориным.

Были заслушаны показания пострадавших: Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Месси сравнялся с Роналду по числу голов за клубную карьеру. Но в сумме португалец пока что впереди за счет голов за сборную.

Блогеру Варламову совсем не понравилась квартира главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

Антонио Конте может вернуться в "Ювентус", хотя президент итальянцев публично рассчитывает на Аллегри.

Защитник "Аякса" Матейс де Лигт все ближе к "Барселоне".

ПСЖ проиграл "Нанту" и вновь не смог оформить чемпионский титул.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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